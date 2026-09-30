ANKARA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 326-350 bandında yer alarak Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci sıraya yükseldi. ODTÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 2021 yılında 801-1000 bandında, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ise 351-400 bandında yer aldı. Üniversite, 2027 sonuçlarında 326-350 bandına yükselerek sıralamadaki konumunu geliştirdi. 2027 sonuçlarında 326-350 bandına yükselen ODTÜ, değerlendirmeye alınan gösterge ve boyutların önemli bölümünde önceki yıllara kıyasla performansını artırdı.

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM ALANLARINDA ÜST SIRALARDA

Times Higher Education, 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversiteleri Öğretim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüş olmak üzere beş boyut altında yer alan 18 gösterge üzerinden değerlendiriyor. ODTÜ, bu değerlendirmede araştırma ortamı boyutunda dünyada 173'üncü, öğretim boyutunda 176'ncı ve endüstri boyutunda 219'uncu sırada yer aldı. THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında değerlendirilen üniversite sayısı da önceki yıllara kıyasla artarak 2 bin 297'ye ulaştı. Böylece sıralamanın kapsadığı üniversite sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ODTÜ, bu genişleyen değerlendirme evreninde dünya üniversiteleri arasında üst yüzde 18,2'lik dilimde yer aldı.

'BU BAŞARI, ODTÜ AİLESİNİN ORTAK BAŞARISIDIR'

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, 'ODTÜ'nün Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak 326-350 bandında yer alması, uzun yıllara yayılan ortak emeğimizin bir sonucu. Araştırma ortamında dünyada 173'üncü, öğretimde 176'ncı ve endüstride 219'uncu sıraya ulaştık. Üniversitemizin 70'inci yılını kutladığımız bu dönemde gelen bu sonuç, ODTÜ ailesi için ayrıca anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Bu başarı akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, idari çalışanlarımızın ve dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımızın ortak başarısıdır. Sıralamaları, gelişimimizi uluslararası ölçütlerle değerlendirmemizi sağlayan bir referans olarak görüyoruz. Hedefimiz ODTÜ'yü dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına taşımak; bunun için araştırma ortamımızı güçlendirmeye, uluslararası iş birliklerimizi genişletmeye ve genç araştırmacılarımıza daha fazla imkân sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına ilişkin kapsamlı bilgilere Times Higher Education'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.