İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver, AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 6 meclis üyesinin partiye katılımına ilişkin, 'İlçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından Akın Sertçelik İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yerel Gündemli Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi' programına milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Programda, Ataşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in AK Parti'ye katıldığı duyuruldu. Yeni üyelere parti rozetleri takıldı. AK Parti'ye katılan isimlerden Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevi de bulunuyor.

'İLÇEMİZ VE İSTANBUL'UMUZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 6 meclis üyesinin partiye katılımına ilişkin mesajında, 'AK Parti ailemize katılan Ataşehir Belediyesi Meclis Üyelerimize hoş geldiniz diyor, ilçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. Özdemir, AK Parti'nin farklı siyasi tecrübelere sahip isimlerin millet ve memleket için hizmet etme iradesi etrafında buluşabildiği geniş bir siyasi hareket olduğunu belirterek, İstanbul'da eser ve hizmet siyasetine katkı sunmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti. Ataşehir'de gerçekleşen katılımların yerel siyasette hizmet odaklı yeni bir çalışma dönemine katkı sağlayacağını belirten Özdemir, birlik ve beraberlik içerisinde İstanbul'un sorunlarına çözüm üretmeye ve vatandaşların beklentilerine cevap vermeye devam edeceklerini kaydetti.

'FARKLI SİYASİ TECRÜBELER ORTAK ÇALIŞMA ZEMİNİNDE BULUŞTU'

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifci de 6 meclis üyesinin katılımını yalnızca parti değişikliği olarak değerlendirmediklerini söyledi. Çifci, 'Bugün Ataşehir'imiz adına anlamlı bir programa ev sahipliği yaptık. AK Parti'mize katılım sağlayan meclis üyelerimizle aynı çatı altında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bu katılımı yalnızca bir siyasi parti değişikliği olarak değil; farklı siyasi tecrübelerin ortak bir çalışma zemini içerisinde buluşması olarak değerlendiriyoruz' dedi. Yerel siyasetin temelinde vatandaşa hizmet sorumluluğunun bulunduğunu belirten Çifci, 'Bizler de bu anlayışla, ilçemizin ihtiyaçları ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Çifci, AK Parti'ye katılan meclis üyelerini tek tek tebrik ederek, 'AK Parti ailemize katılan meclis üyelerimiz Oğuz Sarul, Abdullah Aslan, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'e hoş geldiniz diyor, teşkilatımız, ilçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte çalışacak, ortak hedefler doğrultusunda sorumluluk üstlenecek ve hizmet siyasetimizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.

Program, AK Parti'ye katılan meclis üyeleri ile milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. (DHA)