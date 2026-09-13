İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Daha 17, yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Büyük sırrın ortaya çıkmasıyla tüm dengeler altüst olurken, kardeşinin Teoman olduğunu öğrenen Aras için asıl mücadele şimdi başlıyor.

BÜYÜK SIR ORTAYA ÇIKTI, DENGELER DEĞİŞTİ

Daha 17'de gerçeklerin ortaya çıkmasıyla sinir krizi geçiren Şebnem'in, 'Kardeşini öğrendi. Onu artık hiçbir şey durduramaz' sözleri, Aras'ın bundan sonra atacağı adımların habercisi oluyor.

ARAS'TAN YÜREKLERİ DAĞLAYAN İSYAN

Tanıtımın en dikkat çeken sahnelerinden birinde eli kolu bağlı şekilde bir yerde tutulan Aras'ın yaşadığı çaresizlik ve acı izleyicinin yüreğine dokunuyor. 'Hayatını çaldınız çocuğun. Benden çaldınız kardeşimi. Yemin ederim hesabını soracağım' sözleriyle isyan eden Aras'ın öfkesi, izleyiciyi derinden etkiliyor.

HAKAN'LA ARAS YÜZLEŞİYOR

Heyecan dolu tanıtımda Hakan ile Aras'ın yüzleştiği görülüyor. Hakan, 'Teoman Serhat'ı öldürdü. Onun adı Teoman' diyerek Aras'a kardeşinin katil olduğunu söylüyor. Kardeşinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemeyen Aras ise, 'O benim kardeşim. Benim kardeşim öyle bir şey yapmaz, kimseyi öldürmez' diyerek isyan ediyor.

'BEN KARDEŞİNİ BİR GECEDE YENİDEN KAYBETTİRİRİM'

Hakan tehditlerine devam ederek, 'Kardeşini 11 yılda buldun Aras. Ben onu sana bir gecede yeniden kaybettiririm' diyor. Bu sözler üzerine öfkeden çılgına dönen Aras ise Hakan'a meydan okuyor: Geberteceğim seni! Nerede benim kardeşim.

İKİ KARDEŞ BULUŞACAK MI

Tanıtımın finalinde heyecan zirveye çıkıyor. Hakan tarafından engellenmeye çalışılan Aras, Teoman'ı bulmak için harekete geçiyor. Final sahnesinde Aras'ın kapının önünde, Teoman'ın ise hemen arkasında görülmesi, iki kardeşin nihayet karşı karşıya gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor.

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.