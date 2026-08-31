İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin yeni dizisi Haysiyet'in Nimet'i Nergis Öztürk, projeye dair ilk detayları paylaştı. Başarılı oyuncu, ekiple uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve çok iyi anlaştıklarını dile getirdi. Çekimleri Balat'ta devam eden yapımı, 'Birçok hikâyeyi içinde barındıran, Yeşilçam tadında çok katmanlı bir dizi' olarak tanımladı.

Haysiyet'te Karlıova Ailesi'nin annesi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Nergis Öztürk, projeye dair ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, Nimet'i Sadık Karlıova'nın (Kerem Alışık) eşi ve evin tüm yükünü omuzlarında taşıyan kişi olarak tanımlayarak şunları söyledi: Aileyi bir arada tutmak için çabalayan, fedakâr bir anne. Güçlü bir Anadolu kadını. Ancak onun da zaafları ve acıları var. Haysiyet çok hikayeli bir iş olduğu için Nimet'in de zaman içinde sevinçlerine, acılarına ve sınavlarına tanık olacağız.

'BU AİLENİN TEMELİNDE DÜRÜSTLÜK VAR'

Nergis Öztürk, Haysiyet'in Nimet için ne anlama geldiğinden de bahsetti. 'Dürüstlük, hem onun hem de Karlıova Ailesi'nin en önemli dayanağı' diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Ailenin temelleri, Sadık'la birlikte dürüstlük ve doğruluk üzerine kurulmuş. Ancak hikaye ilerledikçe bu değerlerin farklı sınavlardan geçtiğini göreceğiz.

'EKİPLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

Ekibin uyumuna dikkat çeken Nergis Öztürk, 'Çok iyi anlaşıyoruz' deyip ekledi: Set öncesinde yönetmenimiz Eda Teksöz ile uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Hem birebir hem de toplu çalışmalar yaptık. Bu sayede birbirimizi çok daha iyi tanıdık. Böyle hazırlıklı girilen işler, ekrana da farklı bir enerji yansıtıyor.

'OYUNCU KADROSU İDDİALI'

Haysiyet'in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet yer alıyor.

8 EYLÜL'DE KANAL D'DE

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.