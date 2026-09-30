ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'İş gücü piyasamız ekonomimizin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin desteğiyle istikrarlı seviyesini korumaktadır' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2026 iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İş gücü piyasamız ekonomimizin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin desteğiyle istikrarlı seviyesini korumaktadır. 2026 yılı ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak gerçekleşirken, işsizlik tek haneli rakamlardaki seyrini 40'ıncı aya taşımıştır. Gençlerde işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 2,9 puan; kadınlarda ise 1,7 puan azalarak sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir' dedi.

'EKONOMİMİZE 2,1 MİLYON İLAVE İSTİHDAM KAZANDIRMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Yılmaz, 'Önümüzdeki dönemde büyümenin istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi ve daha fazla vatandaşımızın üretim sürecine katılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede, yatırım ve üretim kapasitemizi artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirerek, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri destekleyerek ve atıl iş gücünü üretime kazandırarak 2029 yılına kadar ekonomimize 2,1 milyon ilave istihdam kazandırmayı öngörüyoruz. İş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve ekonomik büyümeyi vatandaşlarımızın yaşam standartlarına yansıyan kalıcı bir refah artışına dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Daha fazla üreten, daha fazla ihraç eden, nitelikli istihdam oluşturan ve büyümenin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine yansıtan kapsamlı kalkınma anlayışı ile çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)