Ercan ATA/ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Boks Milli Takımının Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı tarihi zafer ve Genel Klasmanda elde edilen Avrupa 2'nciliği dolayısıyla milli boksörleri ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu telefonla kutladı.

Milli boksörlerin ringde sergilediği tarihi başarılar nedeniyle memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; sporcuları, teknik heyeti ve bu başarıda emeği geçen tüm federasyon yönetimini kutladı.

HEKİMOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZE HER ZAMAN GÜÇ VERİYOR

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisinden duydukları onur ve mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

'Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir. Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir. Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'

Hekimoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a destekleri ve ilgisi için şükranlarımızı sunarken, organizasyon boyunca Sofya'da milli boksörlerimizle ve kafilemizle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.' (DHA)