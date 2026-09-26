İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE Fatih Mahallesi'nde yirmi bin metrekarelik Fatih Koru Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sancaktepe'de yirmi bin metrekarelik geniş bir alan üzerine kurulan park bünyesinde; sosyal kafe, yürüyüş yolları, geniş peyzaj alanları, Çocuk Gelişim Merkezi, çocuk oyun grupları, halı saha, basketbol sahası ve açık hava amfisi yer alıyor.

'SANCAKTEPE'NİN HER BİR İNSANINA EŞİT VE ADİL HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 'Sancaktepe'nin her bir mahallesine ve insanına eşit, adil hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstanbul'un en önemli noktalarından birinde yer alan yirmi bin metrekarelik bu değerli alanda halkımızın spor yapabileceği, çocukların zaman geçirebileceği ve sosyal imkanlardan faydalanabileceği bir yaşam alanı oluşturduk. On dokuz mahallemizde hayata geçirdiğimiz kreşler, gençlik merkezleri ve sosyal tesislerle Sancaktepe'ye değer katmaya, gece gündüz halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz' dedi.

Konuşmalar ve okunan duaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleşti. Ardından tiyatroda konser programı düzenlendi. Konserde sahne alan sanatçı Yılmaz Cesur'un şarkılarına mahalle sakinleri tarafından eşlik edildi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Belediye Başkanı Alper Yeğin, çocuklara futbol ve basketbol topları ile çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

Açılış programı, konserin ardından sona erdi.