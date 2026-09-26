İSTANBUL, (DHA)- ATELIERIST ve Partner Teknik Group iş birliğiyle hazırlanan, Siirt'in köklü tarihi ve kültürel mirasından ilham alan 'Yeniden (Bambaşka Doğuş) Siirt' koleksiyonu, İstanbul'da düzenlenen özel bir defileyle tanıtıldı.

Aynur Ayaz'ın sunumuyla gerçekleşen gecede, Siirt'in plaka kodundan ilhamla hazırlanan 56 parçalık koleksiyon, Anadolu'nun önemli arkeolojik miraslarından Gusir Höyük'ten Siirt'in mimarisine, geleneklerinden özgün kültürel değerlerine uzanan zengin bir hikâyeyi çağdaş moda diliyle buluşturdu.

Atelierist ve Partner Teknik Group iş birliğiyle hazırlanan koleksiyonun tanıtımı, Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi. Aynur Ayaz'ın sunduğu gecede, moda tasarımcısı ve Atelierist Kurucusu Aycan Öktem tarafından hazırlanan 56 parça, Ferhan Aral'ın koreografisiyle podyuma taşındı. Geceye İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer'in yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından davetliler katıldı.

Koleksiyonda Anadolu'nun arkeolojik miraslarından Gusir Höyük'ün yanı sıra Siirt'in mimarisi, gelenekleri ve kültürel değerlerinden izlere yer verildi. Tasarımlarda ayrıca sıfır atık yaklaşımı öne çıkarıldı.

'6 YILDIR BU DEFİLENİN HAYALİNİ KURUYORDUM'

Moda tasarımcısı Aycan Öktem, projeyi 6 yıldır hayata geçirmek istediğini belirterek, 'Siirt'i hem Siirtlilere hem de tüm Türkiye'ye tanıtmak ve anlatmak istiyorum. Her kostümün ayrı bir hikayesi var' dedi.

Koleksiyonun hazırlanmasında artan kumaşların da değerlendirildiğini söyleyen Öktem, '56 parçalık koleksiyonumuzdan artan kumaşları sıfır atık projesi kapsamında hazırladığım kostümde kullandık. Hiçbir parçayı çöpe atmıyoruz. En küçük kumaş parçalarını bile cüzdan, çanta ve farklı ürünlere dönüştürerek değerlendiriyoruz. Bu tür tasarımlarımız devam edecek' diye konuştu.

Defilenin finalinde Aycan Öktem'in torunu Alisa Öktem, bereketli toprakları ve suyun hafızasını simgeleyen mizansenle podyuma çıktı. Alisa Öktem'in davetlilerin üzerine su serpmesiyle defile sona erdi.