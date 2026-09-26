Mert ÇEBİŞCİ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Basın Federasyonu (TÜBAF), Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilere dikkat çekmek ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstermek için İsrail Büyükelçiliği önünde açıklama yaptı.

TÜBAF üyeleri, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Terörist Netanyahu', 'Katil Netanyahu', 'Hadsiz Netanyahu' yazılı dövizleri taşıyan grup, 'Dünya beşten büyüktür', 'Katil İsrail' sloganlarını attı. Grup adına basın açıklamasını TÜBAF Başkanı Sinan Burhan yaptı. Burhan, 'Bugün dünyanın gözü önünde yaşanan büyük bir insanlık dramına dikkat çekmek, Filistin'deki yaşanan soykırıma dikkat çekmek için buradayız. Filistin'de açlıktan, susuzluktan yüz binlerce insan öldü. İsrail'in katliamları nedeniyle yüz binlerce insan öldü. Dünya sessiz, dünya sağır. Ayrıca gazeteciler şehit edildi. Gazeteciler adına da Türkiye Basın Federasyonu olarak buradayız. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz, küstah ifadelerini protesto etmek için buradayız. Türkiye Basın Federasyonu olarak açıkça ifade ediyoruz ki Filistin unutulmayacak, Gazze unutulmayacak. Bu insanlık dramının gündemden düşmesine, dünyanın sessizliğe gömülmesine izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşamını yitiren basın mensuplarına değinen Burhan, '265 gazeteci ateşkesten önce öldürüldü. 11 gazeteci ateşkesten sonra öldürüldü. Böylece hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 276'ya ulaştı. Niye gazetecileri öldürüyorlar? Soykırımı dünyaya duyurmasın, diye. 74 bin 622 kişi hayatını kaybetti bu saldırılarda. 22 bin çocuk öldürüldü. 62 bin kişi açlık ve hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. 1244 cami bombalandı. Yaklaşık 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'nin yüzde 84'ü yıkıldı. Bu rakamlar yalnızca istatistik değildir. Her bir rakamın arkasında bir insan, bir aile, bir çocuk, bir anne baba, bir yarım kalmış hayat vardır' diye konuştu. (DHA)