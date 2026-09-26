Eda KOÇ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye genelinde 222 bin gencimizi evlendirdik ve 22 bin bebeğimiz oldu. Biz her gün bebek sayıyoruz sayenizde' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Hakimevi'nde düzenlenen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinden Faydalanan Çiftlerle Buluşma Programı'na katıldı. Bakan Göktaş, genç çiftlerle bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Göktaş, 'Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerimize bir sözü vardı. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden, maden zenginliklerinden gençlerimizin yuva kurmasına, hayallerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yürütelim istemişti' ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu'nun 2024 yılında oluşturulduğunu ve uygulamanın ilk olarak deprem bölgesindeki 5 ilde pilot proje olarak başlatıldığını söyleyen Bakan Göktaş, 'Deprem bölgesinin 5 ilinde başlattıktan sonra doğurganlık oranı en düşük olan 3 ilimizde daha sürdürdük. 2025 Aile Yılı ile birlikte bu projemizi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Halihazırda tüm Türkiye'de 222 bin gencimizi Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler bizim evlatlarımız sayılırsınız, onlar da bizim torunlarımız' diye konuştu.

Evlenecek çiftlere evlilik öncesinde 2 günlük eğitim programı düzenlediklerini belirten Bakan Göktaş, evlilik sonrasında da çiftleri yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, 'Çünkü biliyoruz ki yuva kurmak evet çok kıymetli, çok değerli ama bu yuvayı sağlam tutmak; özellikle ilk 5 yılda boşanma oranlarının çok arttığını biliyoruz. Dolayısıyla ilk 5 yılda her daim sizin yanınızda olmak, rehberlik etmek, sağlam bir yuva kurmanıza destek olmak amacıyla bu eğitim programlarımızla ama aynı zamanda sizlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz' dedi.

'2 ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA HİBE EDİYORUZ'

Doğum desteklerine ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, 'İlk çocuğumuza 5 bin lira, ikinci çocuğumuza aylık bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarımız için çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar her ay düzenli 5 bin lira sağlıyoruz. Burada da Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz, 48 aylık bir kredi, yüzde 0 faizli. 2 yıl içerisinde ya da bu süre içerisinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin kredisini 12 ay erteliyoruz. 2 çocuk sahibi olanlara; çünkü Türkiye genelinde ikizlerimiz de var, bu krediyi tamamen hibe ediyoruz. Burada bebeklerimiz var, o bebeklerimizin hediyesi ailelerine krediyi 12 ay hibe etmek oldu' diye konuştu.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenen çiftlerden çocuk sahibi olanlara ilişkin de 'Dolayısıyla ben şimdiden anne baba olan her birinize gönülden teşekkür ediyorum, gerçekten tebrik ediyorum. Evlenmiş olan ve bu güzel projeye başvuran her bir çiftimizi de gerçekten tekrar tebrik etmek istiyorum. Halihazırda Türkiye genelinde 222 bin gencimizi evlendirdik ve 22 bin bebeğimiz oldu. Biz her gün bebek sayıyoruz sayenizde. Hepinize bu kapsamda gerçekten şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'HANELERİMİZİN YÜZDE 58'İNDE 18 YAŞ ALTINDA ÇOCUK YOK'

Ailelerin birlikte zaman geçirmesinin önemine değinen Bakan Göktaş, dijitalleşmenin günlük yaşamın merkezine yerleştiğini belirtti. Genç çiftlere sofralarda bir araya gelmeleri ve aile büyükleriyle vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Göktaş, şöyle devam etti:

'Bence bizim medeniyetimizin en güçlü yanı sofralarımızdır, medeniyetimizin en güçlü yanı ailelerimizdir. Bizler de önümüzdeki yıllarda her daim güçlü ailelerimizle Aile ve Nüfus 10 Yılımıza ilerlemeye devam edeceğiz. Nüfusumuz hızla yaşlanıyor. Hanelerimizin yüzde 58'inde 18 yaş altında çocuk olmadığını üzülerek söylemek istiyorum. Bu da şu demek: Daha hızlı yaşlanıyoruz ve çocuk sayımız oldukça az. Yani ülkemizde savunma sanayi alanında, sanayide, altyapıda pek çok alanda önemli adımlar attık. Ancak evlerin sessizliği bizi de endişelendirmeli.'

'SAĞLAM YUVALARDA SAĞLAM AİLELERİMİZİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlere sağlanan diğer desteklere de değinen Bakan Göktaş, şunları söyledi:

'Ne dedik? '2 yıl içerisinde çocuk sahibi olanlara 12 ay kredisi erteleniyor' dedik. Aynı zamanda İŞKUR'da bu gruptaki arkadaşlarımıza öncelik tanıdık. Diğer bir en yeni çalışmamız da sosyal konutlarda önceliklerden biri de siz gençlerimizsiniz. Evlilik kredisinden faydalanan gençlerimiz sosyal konut projelerimizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uyguladığı sosyal konut projelerinde öncelikli olacağına söz vermiştik. İstanbul'da bu başvurular başladı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sağlam yuvalarda sağlam ailelerimizi kurmaya devam edeceğiz.'

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak genç çiftlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ihtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız. Gerek danışmanlık hizmetlerimizle gerek sosyal etkinliklerimizle zaman zaman kapınızı da çalıp belki bir çayınızı da içeriz' dedi. (DHA)