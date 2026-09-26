'HAYATI TEHDİT EDEN BİR SIKINTI GÖRÜLMÜYOR'

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumuna ilişkin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan açıklama yaptı. Karaaslan, 'Vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop geçiriyor. 112 marifetiyle hastanemize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde görüntüleme, laboratuvar ve klinik değerlendirmede herhangi bir pataloloji görülmedi. Fakat tedbiren klinik olarak takip edilmesi için hocalarımızın isteği üzerine kronel yoğun bakımda takibine karar verildi. Şu an hayatı tehdit eden bir sıkıntı görülmüyor' dedi. (DHA)

Recep BAĞDAT-Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,(DHA)