Mehmet Can PEÇE-Adem AKATİN- Cevahir TOPALOĞLU/RİZE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhalefetin ne dediği ile ne yaptığı ile biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde, sadece hizmet var. Bu kardeşinizin gündeminde, Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibari görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği memleketi Rize'de Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşları selamlayan Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen ve aralarında Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş, Kendirli ve Madenli TOKİ projeleri, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurdu ve çeşitli eğitim ile spor yatırımlarını kapsayan 10 milyar lira değerinde 'Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada hemşerilerini selamlayan Erdoğan, 'Sizlerle yeniden bir araya gelmenin, memleketim Rize'de siz kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizi yine en güzel, en içten şekilde karşıladığını için her zaman olduğu gibi bize gönüllerinizi açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bize zaman zaman soruyorlar, diyorlar ki, 'Yorulmuyor musun?' Allah aşkına şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabi ki, olmaz. Kalbi bu ülke için bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir ilçe ilçe ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, birliğimizi beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum' dedi.

'HER GELİŞİMİZDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ, ESER YANINA ESER KOYDUK'

Açılışı yapılan eserlerin toplam maliyetinin 10 milyar lira olduğunu kaydeden Erdoğan, 'Biraz evvel Sahil Camii'mizde cuma namazımızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimizle dua ettik, hasbihal ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan toplu açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz. Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde; 'Yaylasının dumanını, denizinin balığı, bu derelerin derdi Rize'ye sevdalı.' Bizim de derdimiz, Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun, sizin desteğinizle, itimadınızla sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz. Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak, 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

'YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELERDE GAZA BASTIK'

Hizmete alınan yatırımları sıralayan Erdoğan, şunları söyledi:

'Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi bu yatırımlarda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımıza, bu eserlerde alın teri ve fikir teri bulunan işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle ve dirençli bir şekilde güvenli bir hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5 bin 636 konutu tamamladık. Bin 221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve 1 caminin, Kendilli Mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Geliyorum, millet bahçelerimize; Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere Millet Bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız, 27 geçici iş yerini hak sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve Spor Alanı ile bisiklet yolunun 3'üncü etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.'

'ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKI YAPACAĞIZ'

Eserlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan şöyle devam etti:

'Bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse, bu şehrin dinamiği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan olan şehirler yalnızca binalarda ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek sergi alanlarını genişletecek. El emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretime hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

'DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ULTRA MARATON KOŞULARINDAN BİRİSİ KAÇKAR'DA YAPILIYOR'

Kaçkar Dağları eteklerinde Kaçkar by UTMB ultra dağ maratonunun organize edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Spora verdiğimiz önemi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2 binden fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar maratonundaki tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesislerimizde buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu Çiftekavak Sanayi Sitesi'nin, 12 bin 500 metrekare alana sahip yeni otobüse terminalimizin, Çamlıhemşin'de 91 konut ve 12 dükkanın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımlarında şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. TOKİ'mize ve belediyemize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'AYDER'İN GÜZELLİKLERİNİ İNŞALLAH DAHA GÖRÜNÜR KILACAĞIZ'

Kent ve bölge yatırımlarından bahseden Erdoğan, 'Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz Bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında, şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azaltacak. İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın Ovit üzerinden Kalkınma Yolu'na bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin-Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı güvenli ve konforlu hale gelecek. Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız' dedi.

'SAĞLIKTA, RİZE'DEN TAM BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK'

'Sağlıkta, Rize'den tam bir başarı hikayesi yazdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rize'de toplam bin 235 yatak kapasitesine ulaştık. Bin 53 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin yüzde 70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi, en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar TL'nin üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ardeşen'de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz. Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisi de en kısa sürede tamamlayıp, faaliyete geçireceğiz' diye konuştu.

'MUHALEFETİN NE DEDİĞİ İLE NE YAPTIĞI İLE BİZ İLGİLENMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

'Şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeye bilir, başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleri ile kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için, muhalefetin ne dediği ile ne yaptığı ile biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış, eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde, sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde, Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibari görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Size emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz, bizi makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenabıallah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum.'

Erdoğan konuşmasının ardından yapılan dua sonrası kurdele keserek, toplu yatırımları hizmete açtı. (DHA)