Avrupa Ajansı (AVA) — Türk Hava Yolları'nın (THY) uluslararası golf organizasyonlarından Turkish Airlines World Golf Cup'ın İngiltere etabı, The Grove Hotel Golf Club'da düzenlendi. Turnuvanın kazananı, 40 puan toplayan Sam Burke oldu.

İngiltere'deki organizasyonda golfçüler şampiyonluk için mücadele ederken, Burke 40 puanla turnuvayı ilk sırada tamamladı. Louis Jean 39 puanla ikinci, Tom Cox ise 38 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada en iyi brüt skor ödülünün sahibi de Louis Jean oldu. Jean, 72 vuruşla parkuru tamamlayarak bu kategoride ilk sırayı elde etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen "Nearest to the Pin" kategorilerinde ise kadınlarda Theresa Feeney, erkeklerde Gareth Llewellyr ödüle layık görüldü.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Türk Hava Yolları Londra Genel Müdürü Mehmet Gürulkan tarafından verildi. Gürulkan, turnuvaya katılan golfçülere teşekkür ederek organizasyonun Türkiye'nin golf turizmine katkısına dikkati çekti.

Gürulkan, Avrupa'da yaklaşık 10 milyon golfçü bulunduğunu, bunların yaklaşık yarısının İngiltere'de yaşadığını belirterek, İngiltere'nin Türkiye açısından önemli golf turizmi pazarlarından biri olduğunu ifade etti.

Ferdinand da turnuvada yer aldı

2013 yılında başlatılan Turkish Airlines World Golf Cup'ın dünyanın farklı bölgelerindeki önemli golf sahalarında düzenlendiğini belirten Gürulkan, organizasyonun zaman içerisinde uluslararası golf takviminin dikkat çeken etkinliklerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Turnuvaya eski İngiltere Milli Takımı ve Premier Lig futbolcusu Les Ferdinand da katılarak golf oynadı.

Etkinlikte Türk markaları Hafız Mustafa 1864, Karaca Home ve Atelier Rebul da yer aldı. Markalar, kurdukları stantlarda katılımcılara çeşitli ürün ve hediyeler sundu.

Turnuvanın sonuçları: