İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER'de bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde toplam 11 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlendi. Operasyonda S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 4 kilo 270 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 958 gram metamfetamin, 2 kilo 565 gram eroin, 500 gram beze emdirilmiş narkotik madde, 299 gram narkotik madde ve 20 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 600 gram katkı maddesi, tüp ve elek ile 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ve 118 dolar nakit paraya el konuldu. Operasyonda toplam 11 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)