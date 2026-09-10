Aliekber METE/ANKARA,(DHA)- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 'Belediye Başkanımızın siyasal tabanı ile kurduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasi partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların her ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Genel Merkez olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü Ankara'da yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, 2027-2029 yılları dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, 'Bu program da 2027-2029 yılı için hedefleri öğrendik ve bu hedefleri MYK'da değerlendirme fırsatı bulduk. Öncelikle tek tek kalemler itibarıyla ya da önemli konu başlıkları ile değerlendirme yaptığımızda şunu söyleyebilirim; bütün hedefleri sapmış bir OVP ile karşı karşıyayız ama en büyük sapma enflasyon hedeflerinde olmuş. Düşünün ki bir önceki OVP de 2026 yılı için yüzde 16 olan enflasyon hedefi 1 yıl sonrasındaki OVP de yüzde 28 oldu. Yani yüzde 77'lik bir sapma var. Yine mesela 2027 yılı için enflasyon bir önceki OVP de yüzde 9 yani tek haneli enflasyon olarak belirlenirken bu OVP de yüzde 21'e çıkartıldı. Yani yüzde 133'lük bir sapma yaşandı. Bu sapma hiçbir şey ile açıklanamaz yani Türkiye'nin içinden geçtiği durum, jeopolitik gelişmeler, riskler ve savaşlarla anlatılamaz çünkü zaten savaşın içerisinde olan ülkeler var. Mesela Rusya, Ukrayna gibi ülkeler savaşın içerisinde ama onların enflasyonu, Türkiye'nin enflasyonunun altında' ifadelerini kullandı.

'ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NİN YENİDEN CHP'DE KALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BÜTÜN İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLADIK'

Üsküdar Belediyesi'nde yapılan seçim sürecini hatırlatan Sarı, partisinin seçimlere katılmama nedenlerini anlattı. Sarı, 'CHP olarak AKP'den aldığımız Üsküdar Belediyesi'nin yeniden CHP'de kalabilmesi için gerekli bütün özveriyi, iş birliğini sağladık. 3 gün boyunca oradaydık. Yeni Parti'nin de 3 tane belediye meclis üyesinden oluşan bir grubu vardı. Seçime girebilmek için bir grup oluşturmuşlardı. Hem Yeni Parti'li arkadaşlarımıza hem de örgütlerimizle hem de belediyelerimizle büyük bir işbirliği ve özveriyle süreci yönetmeye çalıştık ancak ihanet içeriden geldi. Biz sandıkta oy kullanan arkadaşlarımızın ne şekilde oy kullandığını bilemeyecek durumdayız. Şunu belirtmek isteriz ki; CHP listelerinden seçilerek AKP'ye oy vermiş arkadaşlarımızın ne kadar büyük bir ahlaksızlık yaptıklarını söylememizin yanı sıra daha da ahlaksız olanı partimizim içerisinde olup AKP'ye oy veren arkadaşlarımızın yaptığıydı. Dolayısıyla biz bu seçimlerde AKP'nin bu belediyeyi kazanamaması için elimizden gelen her şeyi yaptık ama başaramadık. Önümüzdeki süreçte de bu yaklaşımımız devam edecek. Ben inanıyorum ki; 2029 yılında yapılacak yerel seçimlerde Üsküdar halkı iradesini yeniden CHP'den yana kullanacaktır' diye konuştu.

'PARTİ MECLİSİMİZ 14 ŞUBAT SONRASINDA TOPLANARAK KURULTAY TARİHİNİ BELİRLEYECEK'

2 Haziran'da göreve gelen MYK'nın, CHP'nin hukuk düzeni içerisinde kongre yapabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

'CHP'nin il başkanlıkları ve ilçe başkanlıkları 81 ilde tamamlandı. İl ve ilçeler de çalışmalar devam ediyor ama çok büyük bir kısmını tamamladık. CHP artık kongrelerini yapmaya hazır hale gelmiştir. Biz eylül ayı itibarıyla kongrelerimizi başlatacağımızı ilan etmiştik ve eylül ayına kadar partimizi kongrelere hazır hale getirmeyi planlamıştık. Planladığımız program aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki süreçte CHP örgütünün karar mekanizmalarına sokabilmek ve örgütlerimizin iradesini CHP'nin geleceğinde hakim kılabilmek için buna uygun bir örgüt reformu çerçevesi içinde CHP kongrelerini başlatma kararını almış bulunuyoruz. Kongre takvimimiz ayrıntılıdır. Çeşitli yasal süreçlere uygun bir şekilde; üyelikler, üyeliklerin askıya çıkarılması, seçim kurullarının hakim hukuku, CHP gelenekleri ve bugüne kadar yaptığı kongre tecrübelerine uygun bir biçimde takvim hazırladık. 28 Ekim tarihi itibarıyla üye çizelgelerini askıya çıkartacağız. 11 Kasım günü ilçe kongre delege seçimleri başlayacak. 12 Aralık'tan itibaren ilçe kongrelerini başlatıyoruz. İlçe kongreleri belirli bir periyotta yapılacak. İlçe kongrelerimiz tamamlanmasının ardından 16 Ocak'ta il kongreleri yapılacak. 14 Şubat günü CHP'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. 14 Şubat tarihi sonrasında Parti Meclisi toplanarak kurultay tarihini belirleyecek.' dedi.

Sarı ayrıca, bu tarihe kadar mahkeme kararının kesinleşeceği yönünde bir beklentilerinin olduğunu dile getirdi ve partiden ayrılan isimleri yeniden CHP'ye davet etti.

'MANSUR YAVAŞ, CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANIDIR'

Sarı, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine Sarı, 'Burada birden fazla konunun değerlendirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmesi; yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı ile CHP'ye ait olan bir büyükşehir belediyesinin başkanı özellikle merkezi hükümetle ilgili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmaları ya da taleplerini iletebilir ve burada ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından problem oluşturdu. Sayın Belediye Başkanı'nın yanı sıra elbette bunu bütün belediye başkanlarımız için de söylüyorum; 9 Eylül günü yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bu etkinlik CHP'nin önceden olduğu gibi Genel Merkezi'nin bir etkinliği olarak bir duyuruyla ilgili bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir. Hiçbir belediye başkanımız özel olarak davet edilmemiştir. Çünkü, 9 Eylül kutlamaları yalnızca genel merkezde yapılmıyor; aynı şekilde lokal bazlı da yapılıyor. Tabii şöyle bir şey var; Sayın Mansur Yavaş, CHP'nin belediye başkanıdır, üyesidir. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de CHP'yedir. Burada bir yanlış yok. CHP'ye siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanıdır. Bu belediye başkanı yalnızca bizim oylarımızla seçilmiyor. Başka partiye oy veren hatta başka siyasal partiye üye olan seçmenlerimizden ve bizden ayrılıp giden partililerimizden de oy alıyor. Dolayısıyla Belediye Başkanımızın siyasal tabanı ile kurduğu ilişki başka bir şeydir, bir siyasi partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların her ikisini birbiriyle karıştırmamak gerekir. Genel Merkez olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü Ankara'da yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik' diye cevap verdi. (DHA)