Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR'UN Curaçaolu tecrübeli sağ bek oyuncusu Joshua Brenet, milli takıma davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Joshua Brenet, Curaçao Milli Takımı'nın CONCACAF Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Metro Holding Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Joshua Brenet, Curaçao A Milli Takımı'nın 21 Eylül - 6 Ekim 2026 tarihleri arasındaki FIFA uluslararası maç takvimi kapsamında oynayacağı 'CONCACAF Nations League' karşılaşmaları için Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından açıklanan nihai kadroya davet edilmiştir. Futbolcumuz Joshua Brenet'i tebrik ediyor, Curaçao A Milli Takımı ile çıkacağı karşılaşmalarda başarılar diliyoruz' ifadeleri yer aldı.