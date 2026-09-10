Nisa MİĞAL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin kuruluşunun 72'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen resepsiyona katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin kuruluşunun 72'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Güler, iki ülke arasındaki dostluğun samimiyetin ve zor zamanlarda sergilenen dayanışmanın sağlam bir zemini olduğunu söyleyerek, 'Bu sene, diplomatik ilişkilerimizin 102'nci yılını idrak ederken, geçmişten devraldığımız bu kıymetli mirası, geleceğe yönelik güçlü bir işbirliği iradesine dönüştürüyoruz. 2013 yılında, stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimiz ilişkilerimizin ticaretten yatırıma, teknolojiden ulaştırmaya, eğitimden savunmaya ve güvenliğe kadar geniş bir alanda ilerlemesinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün küresel güvenlik ortamı giderek daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir nitelik kazanmıştır. Her geçen gün çeşitlenerek artan tehditlerin yanı sıra, yeni teknolojilerin şekillendirdiği riskler ve farklı güvenlik alanları ülkeler arasında daha güçlü bir diyalogu ve yakın işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye olarak, uluslararası barış ve istikrarın korunmasına yönelik sorumluluklarımızı kararlılıkla yerine getirirken, dost ve müttefik ülkelerle askeri ilişkilerimizi geliştirmeye de büyük önem veriyoruz' ifadelerini kullandı.

'MÜŞTEREK FAALİYETLERİMİZİN SAYISININ ARTMASINI ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'

Japonya'nın uluslararası güvenliğe katkı sağlayan barışçıl ve sorumlu yaklaşımını çok değerli gördüklerini ifade eden Güler, 'Bu şekilde küresel barış ve istikrar için gayret gösteren Türkiye ve Japonya'nın ikili askeri ilişkilerinin ilerletilmesini de son derece kıymetli buluyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz askeri diyalog toplantıları, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik müşterek çalışmaların planlanması bakımından önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz arasındaki temasların artması, askeri makamlarımız arasındaki iletişimin ve tecrübe paylaşımının güçlenmesi, ikili askeri ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Ülkelerimizde düzenlenen büyük ölçekli tatbikatlara karşılıklı katılım sağlanması da bunu da kıymetli buluyor. Japon askeri personelini eğitim merkezlerimizde ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Personelimizin birbirlerinin bilgi, tecrübe ve çalışma kültürlerinden daha fazla yararlanması için eğitim işbirliğimizin daha ileriye taşınmasını ve müşterek faaliyetlerimizin sayısının artmasını da önemli görüyoruz' dedi.

'İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI ELE ALMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

İlişkilerde son dönemde en fazla gelişme potansiyeli taşıyan alanlarından birinin de savunma sanayi olduğunun altını çizen Güler, şöyle devam etti:

'Japonya'nın ileri teknoloji mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayiinde başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır. Başta insansız sistemler hava savunma teknolojileri deniz güvenliği ve elektronik harp olmak üzere askeri ve savunma sanayii alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu değerlendiriyoruz. Nitekim bu yıl İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 kapsamında ilk defa Japonya Türkiye savunma Sanayi İşbirliği Günü'nün gerçekleştirilmesini ve 10'u aşkın Japon şirketi ile yaklaşık 30 Türk savunma sanayii firmasının ileri teknolojide iş birliği imkanlarını ele almasını da memnuniyetle karşılıyoruz.' (DHA)