KARS, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bu yürüyüşte hep birlikteyiz. Bu yürüyüşün yolu iktidar yoludur. Rotası iktidara doğrudur' dedi.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i, İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve çok sayıda partili karşıladı. Özel, sabah saatlerinde Kars Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlar ve hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Özel, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda hayvan üreticileri ve STK temsilcileriyle görüştü. Cuma namazını Sultan Alparslan Külliyesi'nde kılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Özel, coğrafi işaretli Kars kaşarının da tadına baktı ve işletmelere hayırlı işler diledi. Özel, ziyaretlerinin ardından Vali Rahmi Doğan Parkı'nda Karslılara seslendi.

'DURMADIK, TESLİM OLMADIK'

Konuşmasında partisinin kuruluş sürecini ve siyasi mücadelelerini anlatan Özgür Özel, şunları söyledi:

'47 yıl sonra partisini birinci parti yapan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri 24 yıl sonra ilk kez yenen ve 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde eden kadrolarımızı, partinin genel başkanı beni, parti meclisimizi, Adalet ve Kalkınma Partisi bizlerle normal mücadeleyi yürütemediği için yargı eliyle bir darbe girişiminde bulundu. Önce Cumhurbaşkanı adayımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, Ekrem İmamoğlu başkanımıza ve 36 belediye başkanımıza haksız operasyonlar yaparak onları özgürlüklerinden ederek, zindanlarda onları tutarak yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Durmadık, teslim olmadık, arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Sonrasında türlü tehditlerle 'Partinin başında kalmak istiyorsan arkadaşlarını Ankara'ya gel muhalefet partisinin başında otur' dediler. 'Muhalefette 30 yıl oturacağıma iktidar için yollara düşerim' dedim. Mayıs ayında yapılan büyük kötülükten sonra büyük haksızlıktan sonra yollara düştük. Yollarda millete, size sorduk. Ne yapalım diye? Önce direnin dediniz, direndik. Mücadele dediniz, mücadele ettik. Sonra bir yol bulamıyorsanız yeni bir yol açın dediniz. Yeni bir yol açtık. Yeni yolun adını siz 'Yeni Parti' koydunuz. Bütçesini kısıtlı bütçelerinizle cebinizden arttırıp partiye yatırdınız. Yeni Parti kurulduğu gün ana muhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz.'

Özel, konuşmasının devamında partisinin hedeflerine değinerek, 'Bu yürüyüşte, işte bu yürüyüşte hep birlikteyiz. Bu yürüyüşün yolu iktidar yoludur. Rotası iktidara doğrudur. Bunu yıllardır bu milletin çektiği ıstırapları, sıkıntıları görüyoruz' dedi.

HAYVAN PAZARI VE STK'LARLA GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hayvan pazarı ziyaretine de değinen Özel, üreticileri yalnızca ayaküstü dinlemekle yetinmediklerini belirterek, 'Bugün sabah erken saatte hayvan pazarına gittik. Kars için en önemli gelir kaynağının zorluklarını dinledik. Saat 10'da bir toplantı salonunda masalar kurduk. Yani ayaküstü dinlemekle yetinmedik. Hem konuyu bilenleri, üreticileri, arıcıları, hayvancılıkla uğraşanları, sütçülükle uğraşanları hem veterinerleri, ziraat mühendislerini, onların oda başkanlarını, yöneticilerini ve sizleri bir salonda dinledik. Onlara sorunları bildiğimizi, çözüm önerilerimizi anlattık' diye konuştu.

KARS İÇİN SÜT ÜRETİMİ, MARKALAŞMA VE LOJİSTİK VURGUSU

Özgür Özel, Kars'ın kalkınmasına ilişkin projelerinden de söz ederek süt üretiminin artırılması, yerel ürünlerin markalaştırılması ve Kars'ın lojistik merkez haline getirilmesi konularına değindi.

Özel, 'Neler yapacağımızı, Kars'ı nasıl kalkındıracağımızı, süt üreticisinin sıkıntılarını nasıl çözeceğimizi, süt üretimini Kars'ta nasıl arttırıp onu burada kuracağımız tesislerle coğrafi işaretli ürünlerinizi markalaştırarak onun sadece sütün parasını değil, burada peyniri, gravyeri ürettiğiniz gibi büyük tesisler kurarak, büyük markalar yaratarak Türkiye'ye, dünyaya nasıl açacağımızı anlattık. Kars'ı bir lojistik merkezi olarak nasıl konumlandıracağımızı, tren yollarını, kara yollarını ve buradan Kafkaslara ticaret yollarını nasıl geliştireceğimizi konuştuk' ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN KREDİ FAİZLERİ İÇİN VAAT

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kredi borçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde kredi faizlerinin silineceğini ve anaparanın taksitlendirileceğini söyledi. Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Zor durumdaki çiftçinin, hayvancının, arıcının, kredisinin faizlerini sileceğimizi, anaparayı taksitlere böleceğimizi, çiftçimize hayvancılıkla, besicilikle, sütçülükle uğraşanlara ikinci bahar kredilerini konuştuk, anlattık. Yeni Parti kadrolarıyla, programıyla artık iktidara hazırdır. Seçim için Yeni Parti seçim beyannamesini oturup da Ankara'da, otel odalarında ya da genel merkez salonlarında değil, Anadolu'da milletle, sizlerle birlikte yazmaktadır.' (DHA)