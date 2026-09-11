Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri Türk Kızılay Başkanı Şaban Doğan, 1 Kasım'da düzenlenecek 42 kilometrelik New York Maratonu'nda depremzede çocuklara burs sağlamak için koşacak.

İslahiye ve Nurdağı Türk Kızılay Başkanı Şaban Doğan, dünyanın en prestijli koşularından olan New York Maratonu'na katılmaya hak kazandı. 1 Kasım'da 55'incisi gerçekleştirilecek 42 kilometrelik maratona hazırlanan aynı zamanda atlet olan Doğan, İslahiye ve Nurdağı'ndaki depremzede üniversiteli kız öğrencilerine burs amaçlı koşacağını belirtti.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ADINA KOŞACAĞIM'

Şaban Doğan, 'Önümüzde bir New York Maratonu var. Bu New York Maratonu'nu anlamlandırmak ve taçlandırmak için Kızılay adına koşarken İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizdeki depremzede kız çocuklarına burs sağlamak amacıyla koşarak finişi de sağlıklı bir şekilde tamamlamayı hedefliyorum. New York Maratonu'nda İslahiye ve Nurdağı'ndaki depremzede üniversiteye giden kız öğrencilerimiz için 42 kilometre koşarken öğrencilerimiz adına burs toplayacağım ve onlar adına koşmuş olacağım. Tüm Türkiye'nin desteğini bekliyorum' diye konuştu.

'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM'

Doğan, 'Daha önce Amerika Boston ve Şikago maratonlarını koşmuştum. İki ay önce Tokyo Maratonu koştum. Avrupa'nın değişik şehirlerinden maraton koştum. Son olarak Londra Maratonuyla özel şehirler majör maratonlarını tamamlamış olacağım. Bununla özel bir madalyayı ülkeme kazandırmış olacağım. 1 Kasım'da New York Maratonu'nu depremzede kız çocuklarımız için koşacağım. Hepinizin desteklerini bekliyorum' dedi. (DHA)