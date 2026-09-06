Gülgün KAŞLI/ FETHİYE(Muğla), (DHA)- MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 8 Eylül'de Fethiye'de gerçekleştireceği program öncesinde Dalaman, Göcek ve Fethiye koylarında incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman, Göcek ve Fethiye koylarında inceleme yaptı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yusuf Sarıkaya'nın eşlik ettiği incelemelerde Vali Akbıyık, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) iştiraki DERİA tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların 4 denetim teknesi, 14 palamar botu, 1 atık alım gemisi ve 1 deniz yüzeyi temizleme teknesiyle sürdürüldüğü belirtildi. Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

'FETHİYE KÖRFEZİ'NDE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ BAŞLALITACAK'

Vali Akbıyık, 8 Eylül'de Bakan Murat Kurum'un katılımıyla Fethiye Körfezi'nde Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğinin başlatılacağını açıkladı. Aynı program kapsamında Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırları ve hassas deniz ekosistemlerini korumaya yönelik hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Sistemi'nin tanıtımının da yapılacağını belirtti.

Vali Akbıyık, çalışmalarla denizlerin temiz tutulması, tekne kaynaklı atıkların etkin yönetilmesi ve koylardaki tekne hareketlerinin kontrol altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti. (DHA)