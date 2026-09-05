MUĞLA, (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, transfer döneminin son gününde 22 yaşındaki kanat oyuncusu Korede Osundina'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Portekiz Süper Lig temsilcisi Casa Pia forması giyen genç futbolcuyu kiralık olarak aldı. Futbola Crossfire Academy ve Barça Academy altyapılarında başlayan Osundina, kariyerinde Orange County, Feyenoord U21 ve FC Dordrecht formalarını giydikten sonra Portekiz temsilcisi Casa Pia'ya transfer oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Portekiz'de futbol deneyimi yaşayan Korede Osundina, Muğlaspor ile yapılan görüşmelerin ardından kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Gerçekleştirilen imza töreninde Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı da hazır bulundu. Muğlaspor, transferin ardından yaptığı açıklamada Korede Osundina'ya yeşil-beyazlı forma altında başarılar dileyerek, transferin kulüp ve camia için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA