BODRUM, (DHA)-1'İNCİ Lig'de geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bodrum Futbol Kulübü yarın 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor deplasmanında mücadele edecek. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak, maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Henüz galibiyetle tanışamayan Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer 3 puan parolasıyla karşılaşmaya hazırlandıklarını belirterek, 'Zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. İlk galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz' dedi. Öte yandan Bodrum Futbol Kulübü, transferin son gününde 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Ege temsilcisi, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade dos Santos, Kosovalı Elvir Gashijani ve Çorum FK forması giyen futbolcu Kenan Fakılı'yı renklerine bağladı.