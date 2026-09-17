Hüseyin ÇETİNKAYA/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 15 Eylül'de şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i, 'örgütlü olarak yasa dışı bahis ve kumar oynatma' suçundan tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)