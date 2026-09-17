ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde ağustos ayında 127 bin 410 konut satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında azalarak 44 bin 378 oldu. İkinci el konut satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 oranında azalarak 83 bin 32 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,2 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 22 BİN 131

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artarak 22 bin 131 oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 oranında azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4 diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 4,5 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 4,5 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 19,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 3,5 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 0,7 arttı.

YABANCILARA 1938 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 1938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERİ SATIŞLARI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında artarak 5 bin 172 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 oranında azalarak 10 bin 765 oldu. (DHA)