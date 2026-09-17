Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da antika araçlara duyduğu ilgi nedeniyle eski bir otomobil almak isteyen ancak parası yetmeyen emekli Mustafa Yılmaz (81), oto pazarında tanıştığı sanal medya içerik üreticisi Atilla Karaca'nın (30) başlattığı kampanya ile hayaline kavuştu.

Mamak ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Mustafa Yılmaz, 1970'li yıllardan bu yana antika araçlara olan ilgisi nedeniyle eski bir otomobil almak istedi. Yılmaz, bu amaçla gittiği oto pazarında beğendiği 1995 model otomobil için parası yetmeyince büyük üzüntü yaşadı. Mustafa Yılmaz'ın burada tanıştığı ve bu üzüntüsüne şahit olan sanal medya içerik üreticisi Atilla Karaca, kampanya başlattı. Yılmaz, kampanya sayesinde üzerini tamamladığı para ile aynı marka ve model başka bir eski otomobili satın aldı. 1995 model otomobil, kampanyaya katılanların desteği ile orijinaline uygun şekilde yenilenip Mustafa Yılmaz'a teslim edildi. Yılmaz'ın, oto pazarında yaşadığı ilk üzüntü, eski otomobilin yenilenme ve teslim edilme aşamalarına ilişkin sanal medyada paylaşılan videolar ilgi çekti.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Mustafa Yılmaz, arabalarla ilgilenmeyi hobi edindiğini belirterek, 'Bazı otomobiller hoşuma gider ama bu otomobil çok hoşuma gittiği için kendi otomobilimi sattım. Bunu merak ettim, bu araçla ilgilenmek istedim. Atilla Bey'le pazarda tanıştık. Bazı otomobillerin fiyatlarına baktık, bize uygun bir otomobil bulamadık. Bir tane bulduk ama adam bize vermedi başkasına sattı. Atilla Bey orada çok üzüldüğümü görünce bana, 'Ben sana daha güzel bir otomobil bulacağım' dedi ve sözünü de tuttu. Birçok kişi Atilla Bey'e ulaşmış ve otomobilini satmak istediğini söylemiş. Bizim için en uygun olanını aldık. Bu otomobili alınca çok mutlu oldum. Yenileme işlemleri için Atilla Bey'le tekrar buluştuk. Arabanın içini yıkattık, temizlettik ve döşemelerini yaptırdık. Tavanını, filmlerini söktürdükten sonra kılıflarını yaptırdık. Bir gün sonra da teyp taktırdık' dedi.

'MUSTAFA AMCANIN DOĞAL HALİ HERKESİN HOŞUNA GİTTİ'

Sanal medya içerik üreticisi Atilla Karaca ise kendi arabasını satmak için oto pazarına gittiğinde tesadüfen Yılmaz ile karşılaştığını ifade ederek, 'Pazarı gezerken Mustafa amcanın pazarlık yaptığını gördüm. Yanlarına gittim tanıştık, bana alacağı otomobille ilgili sorular sordu. Sonra biz dost olduk orada. Biz pazarlık yaparken araç başkasına satıldı. Bizim verdiğimiz fiyatın bir 10 bin TL üzerini falan verdi. Sonra ben Mustafa amca üzülünce kendimi kötü hissettim, 'Sana daha güzel bir araba bulup haber vereceğim' dedim. Mustafa amcanın telefonunu aldım ve onun için haftalarca istediği otomobili aradık. Sanal medyada Mustafa amcanın pazarlık videoları vardı. Görenler yazdılar bize. Sonra otomobili bulduk ve almaya gittik. Şans eseri ben de kendi otomobili değiştirdim ve yine tamamen tesadüfi olarak plakalarımız bile Mustafa amcayla benzer oldu. Bu süreçte sponsor bulmadık. Videoları izleyen insanlar bize ulaştı. Çünkü videolar o kadar doğal ki. Sonra tabi destekler falan da gelince Mustafa amcaya, 'Bak yenilemesini biz yapalım' dedik. Mustafa amca hiçbir şey kabul etmedi. Bu kadar samimi davranması, kurgusuz doğal hali herkesin çok hoşuna gitti. Zar zor ikna ettik amcamızı ve arabasını bir güzel temizledik. Sonra sağ olsun bir arkadaşım destek oldu ve kılıflarını değiştirdik. En son araba böyle toparlandı. Bir de ses sistemi taktırdık arabaya. Bizim de içimize sindi. Şu an araç tam olarak binilebilir halde' diye konuştu. (DHA)