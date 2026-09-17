Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da 2017 yılında ortadan kaybolan Korhan Taştekin (34) ile Zehra Çaycı'yı (24) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ali Aydıner (44) hakkında delil yetersizliğinden verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın kararında 2 kişinin yaşadıklarına dair herhangi bir emare bulunmadığına, sanığın boşandığı ancak beraber yaşadığı Özlem Singeç'e 'Korhan ile Zehra'yı ben öldürdüm' şeklindeki beyanına dikkat çekildi. Yeniden yargılanan Aydıner, 2 kez ömür boyu hapse mahkum edildi.

Isparta'da her ikisi de iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 7 Ocak 2021'de görülen duruşmada, sanık Ali Aydıner'in delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine karar verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Taştekin ve Çaycı ailelerinin itirazı sonucu dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Ocak 2026 tarihinde beraat kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Yargıtay kararında; kayıp kişilerin cesetlerinin bulunmaması ve halen hayatta olma ihtimalleri nedeniyle sanık hakkında yerel mahkemenin beraat kararı vermesine atıfta bulunuldu. 2 kişinin yaşadıklarına dair herhangi bir emare bulunmadığı, yıllardır sınırlı bütçe ile hayatlarını idame ettirdikleri düşünüldüğünde maaşlarını dahi çekmediklerinden ve hiçbir resmi işlem yapmadıklarından yola çıkılarak yaşamalarının imkansız olduğuna dikkat çekildi. Yargıtay kararında, Çaycı ve Taştekin'in en son görüldükleri besihaneye ait evde çekilen canlı yayın, baz istasyonlarından alınan sinyaller, kayıp kişilerin telefonlarından alınan SIM kartların Ali Aydıner üzerinden çıktığına, sanığın cinayetle ilgili şüpheleri başkaları üzerine çekme gayretine de vurgu yapıldı. Ayrıca sanık Ali Aydıner'in, Korhan Taştekin'in boşandığı ancak beraber yaşadığı Özlem Singeç'e 'Korhan ile Zehra'yı ben öldürdüm' şeklindeki beyanı da dosyada yer aldı.

TUTUKLANARAK YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ali Aydıner tutuklanıp, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Davanın son duruşması 8 Eylül'de görülerek karara bağlandı. Korhan Taştekin'in annesi Fadime Taştekin, boşandığı Özlem Singeç, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Aydıner, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SAVCI 2 KEZ MÜEBBET İSTEDİ

İddia makamı mütalaasında, sanığın 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti mütalaa hakkında savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Aydıner, 'Beni aileler tanır. Böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Böyle bir şey yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum' dedi. Davacı taraflar ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Aydıner hakkında 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası verdiğini açıkladı. Heyet, sanığın herhangi bir pişmanlık duyduğu yönünde kanaat oluşmadığını bu nedenle ceza indirimi uygulanmadığını da ifade etti. (DHA)