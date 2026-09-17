ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı itibarıyla Türkiye'deki büyükbaş sayısının 17 milyon 805 bin, küçükbaşların ise 60 milyon 815 bin olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş sayısı 2026 yılı Haziran ayında 17 milyon 805 bin baş oldu. Büyükbaş kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin baş, manda sayısı ise yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı da haziran ayında 60 milyon 815 bin baş oldu. Küçükbaş kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 1,4 artarak 11 milyon 342 bin baş oldu. (DHA)