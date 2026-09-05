BAKAN TEKİN GİRESUN'DA KONUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'da katıldığı 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'nın ardından kara yolu ile gittiği Giresun'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tekin, 'Şimdi bu yılki ana temamız, 'Terörsüz Türkiye' diye kamuoyunda isimlendirilen ve Türkiye'de demokrasinin aslında insan haklarının ve demokrasinin konsolide edilmesi anlamında önemli bir adım olan bir süreci kamuoyuyla paylaşmak. Ben de bu vesileyle bu konuyla ilgili birkaç hususun altını çizmek istiyorum; bahsettiğimiz süreç Türkiye'de hem ekonomik hem sosyal refah düzeyinin gelişmesi açısından Türkiye'nin önündeki önemli problemlerden bir tanesi. Bu problemin çözülmesi durumunda, hem bu sorun için aktarılan ekonomik kaynaklar daha rasyonel bir şekilde kullanılacak farklı alanlarda hem ülkenin tamamında milli birlik ve beraberliğin tesis edilmesi sonrasında sosyal refah açısından, insan hakları açısından, demokrasi açısından bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya olacağız' dedi.

'ÖNEMLİ BİR YASAL DÜZENLEME HAYATA GEÇİLİRDİ'

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir uzlaşıyla önemli bir yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydederek, 'İnsanların Kürtçe şarkı söyleyemediği bir Türkiye'den, devlet televizyonlarında Kürtçe kanalın olduğu, insanların kendilerini Kürtçe ifade edemedikleri bir Türkiye'den, devletin okullarında isteyen çocuklara Kürtçe seçmeli derslerin verildiği, Kürtçe özel kurslarının açılabildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kürtçe bilimsel, edebi eserleri yayınlayabildiği bir Türkiye'ye geldik. Herkes şunu gördü; bunları yapmak ülkede milli birliğe zarar vermez. Bu ülkede demokrasiye zarar vermez. Tam tersine demokrasiyi güçlendirir, milli birliği güçlendirir. Bu noktaya geldik. Gelinen bu noktada, geçtiğimiz yıl Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin gerçekten devrim niteliğindeki cesur açıklamasıyla beraber süreç bambaşka bir boyuta erişti. Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi, son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız bir çoğunlukla, yaklaşık üçte ikinin üzerinde bir çoğunlukla bunun yasalaşmasını ve Türkiye'nin artık bu sorunu, kendi birikimine, medeniyet birikimine yakışmayan bu problemin çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir uzlaşıyla önemli bir yasal düzenleme hayata geçirildi' diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYI ÖĞRENDİK'

Her insanın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak bir Türkiye için çalıştıklarını söyleyen Tekin, 'Biz ve Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, siyaset yapma gereğimiz buydu zaten. İnsanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak, insanca, insan onuruna yakışır bir biçimde yaşayabilecekleri bir Türkiye'yi inşa etmek. Bu bizim zaten siyasette bulunma sebebimiz, siyaseti yapma sebebimiz bu. Çünkü biz her şeyden önce her bir insanı özel ve değerli olarak kabul ediyoruz. İnsan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almayı, kendimiz için neyi istiyorsak onun için de aynı hakların güvence altına alınmasını temin etmek için siyaset yapıyoruz. Ben rahleitedrisinden geçmekten onur duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızdan hep bunu gördüm. Her konuşmamız, her yaptığımız çalışma bize, Türkiye'de her insanın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak, her insana insan onuruna yakışır bir biçimde yaşayabilecekleri bir Türkiye'yi inşa etmek için çalışmayı öğrendik ve bu şekilde de devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'OKULLARIMIZDA ETKİNLİKLER OLACAK'

Milli mücadele ruhuyla toplumsal sorunların çözüleceğini ifade eden Bakan Tekin, 'Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece karınca kararınca destek verebilecek nitelikte, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlarken bu ülkede milli mücadeleyi yürütürken nasıl hiçbir ayrım gözetmeden herkes elinde avucunda ne varsa Tekalif-i Milliye Kararlarını hatırlayın, ne varsa bölüştürerek bu mücadeleye destek olduysa; biz de yeniden aynı milli mücadele ruhuyla bu toplumsal sorunu çözecek, milli birliği, kardeşliği yeniden egemen kılacak biçimde eğitim-öğretim başladığı ilk hafta tüm Türkiye genelindeki okullarımızda 'Milli Birlik, Kardeşlik, Demokrasi ve İnsan Hakları' temalı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yapılmasını öğretmenlerimizden rica ettik. Okullarımızda bu tür etkinlikler olacak. Sizler de ebeveyn olarak çocuklarınıza bu tür etkinliklere katılması konusunda, en azından niçin yapıldığının anlatılması konusunda destek olursanız mutlu oluruz. İnşallah bu süreci hep birlikte, sağduyulu bir biçimde, demokrasimizi güçlendirecek şekilde, Türkiye'de insan haklarını maksimum düzeyde güvence altına alacak şekilde nihayete indirmeyi Allah nasip etsin' dedi. (DHA)