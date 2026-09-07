ANKARA, (DHA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 'Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum; vaadinizi çocuklar üzerinde derhal gerçekleştirin. Çocuklarımıza; ücretsiz eğitimin yanında ücretsiz öğün, sağlıklı beslenme ve eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz' dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gülsever, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin, 'Her çocuğumuzun eşit, nitelikli ve çağdaş bir eğitim hakkına sahip olduğu, öğretmenlerimizin emeğinin ve hakkının gözetildiği, öğrencilerimizin umutla geleceğe baktığı bir eğitim yılını temenni ediyorum. Çocukların okula başlaması bir ailenin borçlanma nedeni olmamalı. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, milyonlarca çocuğumuz okul heyecanı yaşarken ailelerimiz artan eğitim masrafları karşısında ne yapacağını düşünüyor. Kırtasiye masrafları 4 bin 791 lira ile 7 bin 740 lira arasında, okul üniforma masrafları ise yaklaşık 2 bin 600 liraya ulaşıyor. Servis, ayakkabı, beslenme ve diğer okul ihtiyaçları da eklendiğinde yaklaşık maliyet 52 bin lira. 52 bin liraya çıkan bu masraflar 2026'da asgari ücretin neredeyse 2 katına denk geliyor. Bu tablo eğitim hakkının nasıl ağır bir ekonomi yük haline geldiğini açıkça gösteriyor. Ailenin yükünü taşıyan anneler, çocukların ihtiyaç listesini tamamlayabilmek için mutfak harcamalarından kısmak zorunda, eski çantaları onarmak ve yedek kıyafetlerden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bir çocuğun simit ve ayranla geçiştirdiği öğün yaklaşık 50 lira. Tost ve ayran ise 85 ve 100 lira arasında. Bu rakamlar dengeli bir beslenmenin maliyeti değil. Yalnızca sınırlı bir kantin alışverişinin bedelidir. Çocukların gelişimi için gerekli protein, süt ürünleri, sebze, meyve ve yeterli kalori taşıyan bir öğün bu hesapların çok üzerindedir' dedi.

'SERVİS ÜCRETLERİ YILLIK 135 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR'

Ücretsiz okul yemeğinin çocukların temel hakkı olduğunu belirten Gülsever, 'Maalesef hala bu uygulamaya geçilmedi. Eğitim masrafları yalnızca kırtasiye ve beslenmeyle sınırlı değil. Okul servis ücretleri yıllık 135 bin liraya kadar çıkıyor. Bu rakam 2026 asgari ücretinin 5 katı. Anneler ve babalar çocukların okula güvenle gidip gelmesi için bu bedeli ödenmek zorunda bırakılıyor. Köy okullarında ve kırsal bölgelerde güvenli ve düzenli ulaşım imkanlarının bulunmaması nedeniyle çocuklar eğitim hakkına hiç ulaşamıyor ya da uzun ve zorlu koşullarda okula gitmek zorunda kalıyor. Hiçbir ailenin çocuğun güvenliği, eğitim hakkı ve evinin geçimini sürdürmek için bu tercihler arasında kalmaması gerekiyor. Hiçbir çocuk yaşadığı yer ya da ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak talebimiz açıktır; her çocuğa okulda ücretsiz, sağlıklı ve dengeli bir öğün verilmesi gerekiyor. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum; vaadinizi çocuklar üzerinde derhal gerçekleştirin. Çocuklarımıza; ücretsiz eğitimin yanında ücretsiz öğün, sağlıklı beslenme ve eğitim fırsatlarında eşitlik istiyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)