Ceren KÜP/ İSTANBUL (DHA) Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi dördüncü tur oylamada belirlendi. Cumhur ittifakının adayı Ziya Gültekin Başkan vekili oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi bugün saat 09.00'da toplandı. CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

OYLAMANIN İLK TURUNDA 2 OY GEÇERSİZ SAYILDI

İlk turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy alırken, CHP/Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

İKİNCİ TURDA GÜLTEKİN'E CHP'DEN 1 OY

İkinci tur oylamada Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22, CHP/Yeni parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e 1 oy geldi.

ÜÇÜNCÜ TURDA GÜLTEKİN'E CHP'DEN 2 OY

Üçüncü tur oylamada Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Bu turda CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy geldi.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Dündar Ziya Gültekin oldu. (DHA)

İlk tur sayım sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı 21, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı ise 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi. Başkanvekili seçiminin ilk turunda hiçbir aday gerekli çoğunluğu sağlayamazken, seçim süreci bir sonraki tur oylamayla devam etti.

İKİNCİ TUR

İkinci tur oylamada, Cumhur İttifakı adayı 22, CHP/Yeni Parti adayı 20 oy aldı. İkinci turda; CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e bir oy gelmiş oldu.

ÜÇÜNCÜ TUR TAMAMLANDI

Üçüncü tur oylamada, Cumhur ittifaklı adayı Gültekin 23 oy alırken, CHP / Yeni Parti adayı Çetinkaya 19 oy aldı. CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e 2 oy geçmiş oldu.

DÖRDÜNCÜ TUR

Dördüncü tur oylamada Cumhur İttifakı adayı, CHP/Yeni Parti adayı 19 oy aldı. Cumhur ittifakının adayı Dündar Ziya Gültekin Başkan vekili odlu.