Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski avukat T.S.'nin (40) de bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'nin (30) kiralık olarak kaldığı Peksimet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde K.K.'nin yanı sıra arkadaşı S.G.K. (20) ile eski avukat T.S.'nin de bulunduğu belirlendi. Adreste yapılan aramada skunk, metamfetamin, bonzai, kokain, kenevir tohumu ve aseton ele geçirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde idrar testleri pozitif çıkan K.K., S.G.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)