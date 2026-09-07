Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, yurt dışına kaçmaya hazırlanan 9 FETÖ/PDY şüphesi Rusya bayraklı 'Peter Pan' isimli teknede yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişimlerine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Datça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve FETÖ/PDY kapsamında haklarında işlem bulunan kişilerin, uluslararası sulara yakın bölgede Rusya bayraklı 'Peter Pan' isimli teknede bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonla durdurulan teknede, 9 FETÖ/PDY şüphelisi, 1 tekne kaptanı ve 2 çocuk yakalandı. 2 çocuk, işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', tekne kaptanı hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı. 10 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)