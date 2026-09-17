Canan İLARSLAN- Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, 'Nitekim 2002'de yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1 milyon 230 bine ulaştı. Bu tablo, kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlendi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç ve girişimci kadınlar katıldı. Etkinlik kadınların girişimcilik yolculuklarında cesaret kazanmalarını, iş fikirlerini hayata geçirmelerini ve yerel ekonomileri güçlendirerek Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyor. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

'47 ÜLKENİN 19'UNDA KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Bugün iş dünyası hızla dönüşürken sektörler büyük bir ivmeyle dijitalleşiyor. Geleneksel çalışma biçimleri yerini esnek, inovatif ve teknoloji odaklı iş modellerine bırakıyor. Bugün kadın girişimciliği, dünyanın pek çok ülkesinde yenilikçiliğe, ihracata ve ekonomik büyümeye yön veren bir güce dönüşüyor. Global Entrepreneurship Monitor verileri de bu yükselişi açıkça ortaya koyuyor. İncelenen 47 ülkenin 19'unda kadınların girişimcilik faaliyetleri artış gösteriyor' dedi.

'KADIN GİRİŞİMCİ ORANIMIZ, 2025 YILINDA YÜZDE 18,2'YE YÜKSELDİ'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye, kadınların girişimcilikte giderek daha fazla söz sahibi olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Nitekim 2002'de yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2025 yılında yüzde 18,2'ye yükseldi. Girişimci kadın sayımız ise 1 milyon 230 bine ulaştı. Bu tablo, kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor. Kadınların kurdukları işletmeler, ülkemizin üretim kapasitesini artırıyor; ihracatını ve marka değerini güçlendiriyor. Biz de bu başarıyı daha ileri taşımak için kadın girişimciliği ekosistemini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Hedefimiz; kadınların geleceğin sektörlerinde daha fazla söz sahibi olduğu; yenilikçi iş modellerine öncülük ettiği kapsayıcı güçlü bir ekosistem oluşturmaktır. Bu hedefin somut adımlarından biri 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programıdır. Bu programla, kadın girişimcilerimize markalaşma, dijitalleşme, e-ticaret, iletişim ve ekip yönetimi alanlarında eğitimler veriyoruz. Katılımcılarımızın yüzde 69'u, eğitimlerin ardından girişimcilik konusunda kendisini daha yeterli hissettiğini belirtti. Yüzde 53'ü ise iş planlarını hazırladıklarını veya yeni iş birlikleri geliştirdiğini ifade etti. Kadınların yüzde 80'i finansmana erişim konusunda bilgi düzeyinin arttığını vurgularken, yüzde 56'sı ise finansmana erişimin kolaylaştığını ifade etti. Tüm bu kazanımları, kadınların ülkemizin dört bir yanında ekonomik hayata yön vereceği bir geleceğin başlangıcı olarak görüyoruz. Hedefimiz, ortaya çıkan bu potansiyeli yeni işletmelere, güçlü ortaklıklara ve istihdam fırsatlarına dönüştürmek. Bu hedef doğrultusunda, eğitimlerimizi 'Girişimcilik Eğitim TIR'ımızla' ülkemizin farklı bölgelerinde girişimci kadınlarla buluşturuyoruz. Nitekim Karadeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan da İç Anadolu'ya, uzanan güzergâhımızda uzmanlığı sahaya taşıyoruz, kadınların sorularına yerinde cevap veriyoruz ve onlara bu eğitimleri doğrudan girişimcilik eğitim TIR'ı ile sunma imkanı buluyoruz. Böyle yaşadıkları yer neresi olursa olsun kadınların girişimcilik yolunda fırsatlara ulaşabildiği bir iklim oluşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE KADAR BİN 367 KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK SUNARAK YAKLAŞIK 247 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Bakan Göktaş, 'Kadınların kendi başarı hikayelerini yazdığı bu yolda hiç şüphesiz, en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu destekle, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı her alanda kadınların önünü açan politikalar hayata geçiriyoruz. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurullarımızla merkezde belirlediğimiz politikaları yerel ölçekte güçlendirirken, illerin ihtiyaçlarını gözeten özgün ve etkili projeler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerini, üretimden pazarlamaya kadar her aşamasında destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılara dönüşmelerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar bin 367 kadın kooperatifine destek sunarken yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık. 'Finansal Okuryazarlık Eğitimleri' ile 1.3 milyondan fazla kadına eğitim hizmeti sunduk. 'Hobin İşin Olsun Projesi' ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sağladık. Ayrıca, 'kadingirisimci.gov.tr' platformumuzla kadın girişimcilerimize yönelik destek ve teşvikleri tek çatı altında bir araya getirdik. Hepsiburada ile iş birliğiyle, e-ticarete adım atmak, işini dijitalde büyütmek isteyen 13 bini aşkın kadına eğitim verdik. Bugün geldiğimiz noktada, kadını gözeten güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuzla kadın girişimcilerin yeni sektörlerde öncü olması ve geleceğin iş modellerine yön vermesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. Burayı sizi geleceğe hazırlayan bir sahne olarak görmenizi isterim. Bugün bu sahnede kendi işini kurmayı düşleyen kadınları görüyorum. Özgün fikirlerini, yeni iş modellerine dönüştürmek isteyen kararlı ve cesur kadınların heyecanını hissediyorum. Geliştirdiğiniz bir fikir, sınırları aşan bir işe dönüşebiliyor. Sizlerin de bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'de girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum' diye konuştu.