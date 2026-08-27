İSTANBUL, (DHA)- SÜREÇ Film'in Kanal D için hazırladığı Haysiyet izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Aybüke Yılmaz, Yıldız karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in Yıldız'ı Aybüke Yılmaz, karakterini anlattı. Karlıova Ailesi'nin büyük gelini rolünde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, 'Yıldız, geleneklerine bağlı, ailesi için her türlü fedakarlığı yapabilecek kadar özverili biri' diyerek hikayenin merkezinde yer alacağının ipucunu verdi.

'ORTAK ÖZELLİKLERİ MERHAMET'

Yıldız'ı çabuk benimsediğini belirten Yılmaz, karakterin merhametli olması ve geleneklerine bağlılığının kendisine yakın özellikler olduğunu dile getirdi. Haysiyet kavramının Yıldız için aile değeri olduğunu dikkat çeken oyuncu, onun eksik kalan duygusunun özgürlük olduğunu söyleyip bunu ilerleyen bölümlerde daha net göreceğimizi söyledi.

'HAYSİYETLERİYLE SINANAN İKİ AİLE'

Çekimlerine İstanbul Fatih'in tarihi semti Balat'ın ev sahipliği yaptığı Haysiyet, birbirine taban tabana zıt iki ailenin yaşam biçimleri, değerleri ve doğruları üzerinden yaşadığı çatışmayı merkeze alıyor. Bu çatışmanın tam ortasında filizlenen imkansız bir aşk ise hikayenin asıl kırılma noktası olarak dikkat çekiyor. Kendi doğrularını korumaya çalışırken haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesi şimdiden büyük merak uyandırıyor.

'OYUNCU KADROSU İDDİALI'

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Haysiyet'in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet yer alıyor.

8 EYLÜL'DE KANAL D'DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.