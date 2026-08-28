İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin ilgi gören programı Kuralsız Sokaklar, bu akşam izleyicilerini Pakistan, İspanya ve Kenya'da sıra dışı deneyimlerin peşine düşürüyor. Üç ülkede birbirinden farklı kültürler, yaşam biçimleri ve zorlu hayat koşulları ekrana geliyor.

İlk durak Pakistan'ın Rawalpindi kenti. Farklı yaşamların, yoğun sokakların ve çeşitli kültürlerin iç içe geçtiği şehirde sıra dışı lezzetler ekrana geliyor. Acı baharatların hâkim olduğu pazarlar, Mert Öztürk'ü zorlu bir keşfe çıkarıyor.

'SOKAKLARDA DÜNYA KUPASI COŞKUSU'

İkinci durak İspanya'nın Valencia kenti. Dünya Kupası zaferinin izleri ve futbola duyulan büyük tutku ekrana gelirken, futbol coşkusu Valencia sahillerine de taşınıyor. Sahilleri gezen Mert Öztürk, plajların keyfini çıkaran bölge halkı ve turistlerle sohbet ediyor.

'ÇELİŞKİLERİN ORTASINDA'

Son durak ise Kenya'nın başkenti Nairobi. Sıcak hava, yoğun trafik ve sokaklardaki hareketliliğin arasında şehrin birbirinden farklı yüzleri ortaya çıkıyor. Bir yanda yoksullukla mücadele eden insanlar, diğer yanda zengin yaşamlar.

Kuralsız Sokaklar bu akşam 20.00'de Kanal D'de.