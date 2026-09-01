Müfit ONBAŞI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama noktaları hakkında sanal medyada bilgi paylaşan 36 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama noktaları hakkında bir sanal medya üzerinden bilgi paylaşarak aranan şüphelilerin kaçmalarına yardımcı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kurulan mesajlaşma grubu sayesinde, aranması olanların, suça karışan kişilerin veya trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçarak kontrol dışına çıktığı tespit edildi. Durumun belirlenmesinin ardından, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

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