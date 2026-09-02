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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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