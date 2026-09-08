ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile ayrı ayrı görüştü.

30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasındaki çalışmalar çerçevesinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile ilgili birim amirleri de katıldı. Başbakan Üstel, KKTC'nin temel önceliğinin kazanın ardından kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirterek, Türkiye ile tam iş birliği içinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Türkiye olarak KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kaza ile ilgili adli iş birliği sürecinin bakanlıktaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel daha sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. (DHA)