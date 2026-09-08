ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bosna Savaşı sırasında işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlardan dolayı ömür boyu hapse mahkum edilen ve cezaevinde ölen 'Bosna Kasabı' lakaplı eski Sırp general Ratko Mladic için askeri tören düzenlenmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sırp general Ratko Mladiç için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen cenaze törenine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, 'Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladiç'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez. Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir. Balkanlar'ın ihtiyacı, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesidir. Bu vesileyle, başta Srebrenitsa soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)