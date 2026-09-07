ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'IPARD III programımız kapsamında ağustos ayı için 844,5 milyon TL hibe destek ödemesi gerçekleştirdik' dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin üretim gücüne güç katmaya, kırsalı yatırımlarla kalkındırmaya devam ediyoruz. IPARD III programımız kapsamında ağustos ayı için 844,5 milyon TL hibe destek ödemesi gerçekleştirdik. Ülkemizin tarımsal potansiyelini büyütecek bu yatırımların sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)