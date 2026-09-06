Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve sel sularının oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Gölbaşı Mahallesi'nde 2 araç sel sularına kapıldı. Sel suları ve taşınan malzemeler nedeniyle menfez hasar gördü. Gölbaşı Camii yolunda ise yoğun rüsubat birikmesi nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

Uzundere ilçesine bağlı Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar, Sapaca ve Gölbaşı mahallelerinde saat 16.00 sıralarında etkili olan aşırı yağışın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle Erzurum-Artvin karayolunun Uzundere ilçe merkezindeki bölümünde ulaşım servis yolundan sağlandı.

Yunus AKGÜL/ UZUNDERE(Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularına kapılan 2 araçta hasar meydana geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.