ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne Türkiye tarafından aday gösterilen Sayın Dr. Mehdi Eker ile başkanlığımızda bir araya geldik. Sayın Bakanımızın, tarım ve gıda politikaları alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle, FAO'nun küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalara ve ülkemizin uluslararası alandaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kendisine adaylık sürecinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)