Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede; TİKA tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar ile KKTC'deki iş birliği olanakları ele alındı.

Kabulün sonunda TİKA Başkanı Eren tarafından Cumhurbaşkanı Erhürman'a ziyaret anısına hediye takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kabulden detay görüntüler.