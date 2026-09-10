Canan İLARSLAN-Hadican EROL/İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi'de Suriye uyruklu Mamun Elmııhım'ı arayan kişiler, 1 ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızının hastane borcu nedeniyle Göç İdaresi'ne giderek imza vermesi gerektiğini söyledi. Baba evden çıktıktan sonra bu kez eşi Rahaf Elmııhım'ı arayan şüpheliler, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek serbest bırakılması için para istedi. Şüphelilere inanan kadın, kızlarının hastane masrafı ile 2 ay sonra kalp ameliyatı olacak 6 yaşındaki kızının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını eve gelen kişiye teslim etti. Çift, baba eve dönünce dolandırıldıklarını anladı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı. Baba Mamun Elmııhım, 'Bu paranın bir kısmını 6 yaşındaki kızımın olması gerektiği ameliyatında kullanmak, bir kısmını da yaklaşık bir ay önce kaybettiğim 8 aylık kızımın hastane borcunu ödemek için biriktirmiştim. Hem maddi hem de manevi olarak çok zor durumdayım' dedi.

Suriyeli Mamun Elmııhım, eşi Rahaf Elmııhım ve çocuklarıyla birlikte 2016 yılında Şanlıurfa'ya taşındı. 4 yıl burada yaşayan aile, kalp rahatsızlığı bulunan kızlarının Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi üzerine 2020 yılında İstanbul'a taşındı. Şu an 6 yaşında olan kızları Vessen Elmııhım'ın tedavisi sürerken dünyaya gelen Tasneem Elmııhım, 8 aylıkken geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti. Türkiye'de çeşitli işlerde çalışan Mamun Elmııhım, bir yandan evini geçindirirken diğer yandan da kızlarının sağlık harcamaları için birikim yaptı.

'GÖÇ İDARESİNDEN ARIYORUZ' DİYEREK EVDEN UZAKLAŞTIRDILAR

25 Ağustos'ta Mamun Elmııhım'ı arayan kişiler, 1 ay önce hayatını kaybeden kızı adına hastane borcu bulunduğunu ve borcun ödenmesi için İl Göç İdaresi'ne giderek imza vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine evinin yakınındaki tekstil atölyesinde çalışan Elmııhım, evinden uzakta bulunan İl Göç İdaresine gitti. Buradaki memurlara durumu anlattığında kendisini arayan kişilerin kurum çalışanı olmadığını öğrendi.

'EŞİNİZ GÖZALTINA ALINDI' DİYEREK ANNEYİ KANDIRDILAR

Mamun Elmııhım evde yokken bu kez anne Rahaf Elmııhım'ı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Eşiniz gözaltına alındı. Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin' dedi. Eşinin gözaltına alındığına inanan Rahaf Elmııhım, kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim etti.

1 KİŞİ YAKALANDI, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İl Göç İdaresi'ne giden Mamun Elmııhım'ın eve dönmesinin ardından dolandırıldıklarını fark eden aile, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda eve gelerek altın ve para dolu poşeti teslim alan şüphelinin güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli yakalanırken, parayı teslim ettiği ve telefonda Elmııhım çiftini kandıran, biri Arapça, diğeri Türkçe konuşan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kızlarının kalp ameliyatı olacağını ve biriktirdikleri paranın tamamının gittiğini söyleyen Mamun Elmııhım ve eşi, yetkililerden diğer şüphelilerin de yakalanmasını ve paralarının bulunması konusunda yardım istedi.

'KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITMIŞLAR'

Türkçe bilmediği için tercüman eşliğinde konuşan baba Mamun Elmılhım, 'Salı günü atölyeye gittim. Çalışırken Göç İdaresi'nden aradılar. Arayan kişiler bana, 'Borcunuzla ilgili imza atmanız gerekiyor, Göç İdaresi'ne gelmeniz lazım' dediler. Bunun üzerine iş yerinden ayrılarak Göç İdaresi'ne gitmek üzere yola çıktım. Göç İdaresi'ne gittiğimde, beni arayan telefon numarasını görevlilere gösterdim. Görevliler bana, 'Bu numara bize ait değil, biz sizi aramadık' dediler. Bunun üzerine şaşırdım ve hemen eve dönmek için taksiye bindim. Ben Göç İdaresi'ne giderken bazı şahıslar eşimi aramış. Kendilerini polis olarak tanıtmışlar. Eşime, 'Eşinizi gözaltına aldık. Silah, uyuşturucu ve benzeri olaylar nedeniyle hakkında işlem yapılıyor. Hakkında şikayet var' şeklinde ifadeler kullanarak onu korkutmuşlar. Ayrıca benim T.C. kimlik numaramı, adımı ve diğer kişisel bilgilerimi söylemişler' dedi.

'EŞİMDEN PARA VE ALTINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEREK KENDİLERİNE GÖNDERMESİNİ İSTEMİŞLER'

Mamun Elmılhım, 'Eşimden evde bulunan para ve altınların fotoğraflarını çekerek kendilerine göndermesini istemişler. Eşimin korkması üzerine kendisine söylenenleri yapmış ve evde bulunan para ve altınların fotoğraflarını çekerek şahıslara göndermiş. Ayrıca fotoğrafları çekerken eldiven takmasını, parmak izi çıkmaması gerektiğini söylemişler. Şahıslar iki kişi olarak hareket etmiş. Bunlardan birinin Türkçe, diğerinin ise Arapça konuştuğunu biliyorum. Eşimin anlattığına göre şahıslardan biri eve gelmiş. Gözlük ve şapka takmış, ayrıca montunun kapüşonunu başına geçirmiş. Yüzünün yalnızca burun ve küçük bir kısmı görünüyormuş. Eşim kapıyı açtığında şahısla karşılaşmış ve şahıs evde bulunan para ve altınları alarak evden ayrılmış. Eve geldiğimde, evimin önünde iki gerçek polis memuru olduğunu gördüm. O sırada henüz herhangi bir şekilde şikayette bulunmamıştım. Bu polislerin evimin önüne nasıl ve ne şekilde geldiklerini bilmiyorum. Eşim bana, şahısların kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve benim gözaltına alındığımı söylediklerini anlattı. Bunun üzerine karakola giderek şikayette bulundum. Polis ekipleri telefon numaramı aldı ve olayla ilgili gelişme olması halinde beni arayacaklarını söylediler. Birkaç gün sonra kendilerinin bana verdiği numarayı arayarak son durumu sordum. Bana bir şahsın yakalandığını, gözaltında olduğunu ve ifadesinin alındığını söylediler. İfadesinden çıkacak sonuca göre bana bilgi vereceklerini söylediler' dedi.

'ÇALINAN ALTIN VE NAKİT PARALARIN TOPLAMI 1 MİLYON 635 BİN TL'

Mamun Elmılhım, 'Çalınan altın ve nakit paralar 1 milyon 635 bin TL'dir. Çalınanlar arasında bilezikler, küpeler, kolyeler ve yüzükler bulunmaktadır. Ben bu parayı kızlarımın ameliyatı için biriktirdim. Bu para benim kızımın hastane parasıydı. Biriktirdiğim paranın bir kısmını 6 yaşındaki kızımın 1-2 ay sonra olması gereken ameliyatında kullanmayı, bir kısmını da yaklaşık bir ay önce kaybettiğim 8 aylık kızımın hastane borcunu ödemek için kullanacaktım. Bu olay kızımla ilgili oldu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce Sağlık Bakanlığı'ndan borçla ilgili tarafıma posta geldi. Bu borcu ödeyebilmek için Göç İdaresi'ne giderek ödeme yapacağıma dair imza atmam gerekiyordu. 1 milyon 635 bin TL dolandırıldık. Türk Devleti'nden ve ilgili kurumlardan yardım ve destek talep ediyorum. Beni dolandıran şahısların bir an önce tespit edilerek yakalanmasını ve haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Ben bu olayı yaşadım ve başka insanların, başka ailelerin ve özellikle başka annelerin aynı şekilde mağdur olmasını istemiyorum' ifadelerini kullandı.

'VEFAT EDEN KIZIMIN KÜPELERİNİ DE DOLANDIRICILARA TESLİM ETMEK ZORUNDA KALDIM'

Tercüman eşliğinde konuşan anne Rahaf Elmılhım ise 'Altın ve paraların içinde olduğu poşeti alan şahıs şapka, gözlük, mont ve kapüşon takıyordu. Yüzünün büyük bölümü kapalıydı; yalnızca gözleri, burnu ve yüzünün çok küçük bir kısmı görünüyordu. Şahıs tek kelime dahi etmeden poşeti alarak olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık bir ay önce vefat eden 8 aylık kızımın küpelerini kulağımda takıyordum. Telefonda benimle konuşan kişi kızımın yaklaşık bir ay önce vefat ettiğini ve onun küpelerini taktığımı söyledim. Bana, 'Mekanı cennet olsun, o küpeleri de çıkar ve diğer altınlarla birlikte poşete koy' dedi. Vefat eden kızımın hatırası olarak kulağımda taşıdığım küpelerini de diğer altın ve paralarla birlikte dolandırıcılara teslim etmek zorunda kaldım' dedi. (DHA)