Canan İLARSLAN- Fırat ALKIZ / İSTANBUL, (DHA)- SANY ve FMT iş birliğiyle Türkiye'de üretilecek elektrikli ağır ticari araçların tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Burada konuşan SANY ve FMT Genel müdürü Fatih Bilgen, 'Şu an 2 bin araç üretim kapasiteli bir tesiste araçlarımız üretiliyor. Uzun vadede 5 yıllık süreçte, 500 milyon dolara varan bir yatırımla, yıllık 25-30 bin üretim kapasiteli bir tesisin de şu andan planını yaptık' dedi.

SANY ve FMT ortaklığı ile Türkiye'de üretilecek elektrikli ağır ticari araçların tanıtımı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da yapıldı. Lansmana FMT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tokgöz, SANY Direktörü, SANY Yönetim Kurulu Başkanı Liang Linhe, Ertaş Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertaş, SANY ve FMT Genel müdürü Fatih Bilgen, SANY ve FMT COO operasyon direktörü İbrahim Batuhan Tokgöz, SANY ve FMT satış ve satış sonrası hizmetler direktörü Emre yıldız, kamu temsilcileri, iş insanları ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgesel üretim ve operasyon merkezinde Türkiye'nin olacağı iş birliği kapsamında yalnızca elektrikli araç satışı değil, üretim, montaj, servis, yedek parça, teknik destek ve operasyon yönetimini kapsayan entegre bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Lansman plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ANKARA'DA 26 BİN METREKARELİK TESİS

SANY'nin Türkiye operasyonlarının merkezinde, FMT iş birliğiyle Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Entegre Üretim ve Operasyon Merkezi yer alıyor. Yaklaşık 26 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste araçların montajı, kalite kontrol, teknik test, yedek parça, servis ve bakım süreçlerinin yürütülmesi planlanıyor.

'5 YILLIK SÜREÇTE 500 MİLYON DOLAR YATIRIMLA, YILLIK 30 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTESİ OLAN TESİS OLUŞTURACAĞIZ'

SANY ve FMT Genel Müdürü Fatih Bilgen, 'Sany ile 1 yıl önce bir ortaklık yaptık. Global ölçekte bu işi kaldırabilecek bir partner arıyorduk. Yüzünü yıllar önce Avrupa'ya dönmüş, Avrupa Birliği normlarını tamamlamış, araçlarını buna göre adapte etmiş çok güçlü bir küresel üretici. Kendilerinin de Türkiye'ye çok yoğun bir ilgisi vardı. Bu nedenle Sany ile birlikte Türkiye'de böyle bir proje geliştirdik. Şu an 2 bin araç üretim kapasiteli bir tesiste araçlarımız üretiliyor. Bunun ilk aşama üretim kapasitesi, bunun da yatırımı 50 milyon dolar oldu. Ama zaman ilerledikçe mazotla elektrik fiyatı arasındaki uçurum açıldıkça bu ihtiyaç daha da artacak. Araçların yoldaki konforunu, şirketlerimiz test ettikçe daha büyük üretim kapasitelerine ihtiyaç duyacağımızı da biliyoruz. Bu nedenle aslında bizim projemiz 5 yıllık bir plan. 5 yıllık süreçte de toplam 500 milyon doları bulan bir yatırımla, 1 milyon metrekare üretim tesisiyle tüm Avrupa'yı ve Türkiye pazarını buradan besleyebileceğimiz yıllık 30 bin adet üretim kapasitesi olan bir tesis oluşturacağız. 2027'nin sonunda toplam 8 farklı şase fabrikamızda üretiliyor olacak. Açıkçası şu an ilk testlerde çok farklı sektörlerden, burada su dağıtımından tutun da market dağıtımına, lojistik firmalarından maden firmalarına, inşaat firmalarından çimento firmalarına, ya çok farklı sektörlerde testler yaptık ve ilgi gördük. Herkesin her ihtiyacını karşılayabileceği, çok pratik kullanımlı, yaklaşık dizel muadillerine göre 6'da 1 maliyetle çalışan, çok büyük tasarruf sağlayan araçlar olduğu için de çok farklı yerlerden açıkçası araçlar ilgi gördü. Bu nedenle Sany'nin de hedefi olan Avrupa pazarına, direkt Türkiye'den üretim yaparak araç sevk etme projesiyle birleştirip, Türkiye'de küresel ve güçlü bir ortaklığa imza attık' dedi.

'ENERJİ GERİ KAZANIM KAPASİTESİ ÇOK ETKİLEYİCİ'

Fatih Bilgen, 'Araçlarımızda şu an Avrupa Birliği yasaları gereği zorunlu olan tüm güvenlik paketleri mevcut. Şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, acil durum fren sistemi, mesela alkolmetre şu an tek montajı olan araçlar Türkiye'de şu an bunlar, araçlar üflemeden kesinlikle çalışmıyor. Bu özellikle şirket sahiplerini çok mutlu eden bir durum oluyor. Teknik donanımı ama özellikle de enerji geri kazanım kapasitesi çok etkileyici. Aracımızın batarya kapasitesi 636 kWh. 600 kW'lık bir şarj ünitesi gücüyle aracımızı 1 saatte şarj edebilirsiniz. 400 kW'lık bir şarj ünitesiyle de 1,5 saatte. Bu tamamen sizin operasyonel ihtiyacınıza göre. Tam şarjla aracımızın menzili 450 ile 550 kilometre arasında şu an değişiyor. İlk aşamada Almanya ile bir iletişimimiz oldu. Çünkü Sany'nin halihazırda Almanya'da kendisine ait bir şirketi de var, servis gücü, dağıtım gücü de var. Hatta bizden araç talepleri de oldu, onlarla da görüşeceğiz, yıllık bir ihracat planı yapacağız' diye konuştu.

'HEDEF TÜRKİYE'YE ELEKTRİKLİ AĞIR TİCARİ ARAÇLARI KAZANDIRMAK'

SANY ve FMT COO Operasyon Direktörü İbrahim Batuhan Tokgöz, 'Hedef Türkiye'ye elektrikli ağır ticari araçları kazandırmak, Türkiye ekonomisine, Türkiye'deki şirketlerin bünyesine elektrikli araçları katmaktı. Burada Sany'nin üretim haklarını, servis haklarını ve aynı zamanda yedek parça bayilik haklarını almış oluyoruz. Üretim montaj hattı olarak, entegre üretim tesisi olarak iş yapacak. Burada araçlarımız parça halinde gelecek ve fabrikamızda birleştirilip monte edilecek. İlk etapta çekici araçlarımız satışa başlamak üzere bugünkü lansmanla beraber müşterileriyle buluşacak. Bununla beraber 6 araç da 2027-2028 yılında üretime girmesi planlanıyor. Şu anda ön planda olan sektör genelde madencilik üzerine ilerliyor. FMT Sany'i Türkiye'ye ve Avrupa'ya açan firma olarak aslında bu rolü üstleniyor. Burada araçlarımızın özellikleri, araçlarımız dünyadaki en büyük bataryaya sahip ağır ticari araçtır. 636 kWh'lik bir bataryaya sahip, çift motor, 900 beygir tepe gücüne sahip yaklaşık' dedi.

'BU ARAÇLAR YÜZDE 80 BANDINDA BİR TASARRUF SAĞLIYOR'

Batuhan Tokgöz, 'Günümüzde alkollü araç kullanmak birçok firmanın, birçok işletmenin sorunlarından biridir. Bunun için de markamızın aldığı bir önlem var. Araca bindiğiniz zaman, ilk çalıştırdığınızda çalışabilmesi için bir üfleme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Alkolmetreye üfledikten sonra aracımız eğer alkollü değilseniz marş veriyor motoru aktif hale geçiriyor. Eğer alkollüyseniz arabayı kesinlikle çalıştıramıyorsunuz. Bu da araçlarımızın bu konuda müşteriye tedbir olarak böyle bir imkan sağlıyor. Elektrikli kamyonetler, elektrikli tırlarımız ileride Türkiye'nin ağır ticari araçlarında geleceğini değiştireceğine eminiz. Bu araçlar size inanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu araçlar elektrikle kullanıyoruz. Bugün baktığımızda mazot fiyatını ve elektrik fiyatını kıyasladığımız zaman bu araçlar yüzde 70-80 bandında bir tasarruf sağlıyor. Üretimimiz Ankara'da, Ankara'daki fabrikamızda şu anda ilk 20 aracımız hazır. Lansmandan sonra ilk müşterilerine kavuşmayı bekliyorlar. Bununla beraber diğer araç üretimleri de hızlı bir şekilde devam edecek' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN 14 FARKLI LOKASYONUNDA BAYİİ AĞI KURACAĞIZ'

SANY ve FMT Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Emre Yıldız, '636 kWh bataryaya sahibiz. Yaklaşık 500 kilometre menzilimiz var. Türkiye'nin 14 farklı lokasyonunda bayii ağı kuracağız. Satış ve satış sonrası hizmetler vereceğiz. Yüzde 100 parça bulunabilirliğiyle kaliteyi artırarak hizmet vermeyi hedefliyoruz. Her bayinin kendi arasında hinterland paylaşımları olacak. Maksimum 250 kilometre mesafede müşterilerimize hizmet verebilecek, 3 saat içerisinde çözüm için yerinde hizmet verecek mesafeye konumlanmış olacağız' dedi. (DHA)