Ayşe GÜREL / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı tespit edildi. Suikastta kullanılmak üzere Beykoz'daki bir peyzaj alanına gizlenen cephanelikte roketatar, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof ve 2 MP5 otomatik silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7'si İran uyruklu toplam 19 şüpheli tutuklandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden ve sanal medyayı propaganda aracı olarak kullanan silahlı organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında suikast planı ortaya çıktı. 31 Ağustos'ta Kadıköy'de durdurulmak istenen bir araçtan kaçarak uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde bir tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adresin organize suç örgütünün silah ve mühimmatlarını saklamak amacıyla kullanıldığını belirledi. Dedektör köpekleriyle Beykoz'da bulunan peyzaj alanında gerçekleştirilen aramada 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı bir BMW otomobile el konuldu.

MÜHİMMATLARIN SUİKASTTA KULLANILACAĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, silah ve mühimmatların peyzaj alanına farklı zamanlarda getirildiği, ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephaneliğin, planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatın Sedat Şahin'e yönelik planlanan öldürme eyleminde kullanılacağı, suç unsurlarının operasyondan yalnızca bir gün önce alandaki konteynıra taşındığı tespit edildi. Soruşturmanın odağındaki isim ise hakkında daha önce kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında firari bulunan Yakup Kerem Saral oldu. Saral'ın, Sedat Şahin'in öldürülmesine yönelik eylemi organize ettiği belirlendi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde Sedat Şahin'in fotoğrafları ile katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler bulundu. Dijital materyallerde Sedat Şahin'in hareketlerinin takip edildiği ve katılacağı programlara yönelik keşif faaliyetleri yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyallerinde ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah fotoğrafı, uyuşturucu madde görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulundu. Dijital incelemelerde suikastın sonrasına ilişkin planlamaya da ulaşıldı. Yakup Kerem Saral'ın, eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı ve karşılığında yüklü miktarda ödeme yapacağı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ayrıca 1 marka silah ve çok sayıda fişek bulundu. Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüphelinin tamamı tutuklandı.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyona ilişkin ortaya çıkan görüntülerde polis ekiplerinin evde detaylıca arama yaptığı görüldü. Görüntülerde, ağaçların ve saksıların arasına gizlenen roketatar, otomatik silahlar ve mühimmatların tek tek bulunarak çıkarıldığı anlar yer aldı. (DHA)