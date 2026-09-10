Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Liverpool’dan şeflerimiz uluslararası jüride İngiltere'yi temsil etti

Yangın, Tahtakale Mahallesi Pazar Caddesi'nde dün gece geç saatlerde başladı. Bir işyeri önünde park halinde bulunan otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Alevler bütün otomobili kapladı. Alev alev yanan otomobilde zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.