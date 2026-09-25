Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Ailelerimiz, özellikle ergen yaştaki evlatlarımızın ilişkilerine, oynadığı oyunlara muhtemel şiddet riskine dikkat ederek süreci takip etsinler' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Turan, ilk olarak merkez ilçede bir diyetisyen merkezinin açılışına katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Yardımcısı Turan ve beraberindekilerin kurdele kesmesinin ardından program sona erdi. Daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde ağız ve diş sağlığı polikliniğinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Turan, Biga'da hayatını kaybeden Sami Aşkı'nın cenazesine katıldı. Ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Turan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ESAS İŞİN SAHİBİ AİLELERİMİZDİR'

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen, öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın herkesi derinden etkilediğini söyleyen Turan, 'Herkes kendi evladına dikkat etsin. Emniyetimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın elbette yapacakları var. Ama esas işin sahibi ailelerdir. Evladımız hangi oyunu oynuyor, hangi yanlış ihtimalleri olan işler yapıyor, dersten sonra kimle buluşuyor, nereye gidiyor, bunları bilecek olan ailelerimizdir. Yoksa her bir öğrencinin başına, her bir okulun her sınıfına bir polis koymanın imkanı olmadığı gibi dünya uygulamalarında polisin görünür olmasının da zaman zaman tersten zararı olabiliyor. Polisin bu konuda yapacakları olmakla beraber esas işin sahibi ailelerimizdir. Ailelerimizi, anne babalarımızı uyarmak istiyorum. Ailelerimiz, özellikle ergen yaştaki evlatlarımızın ilişkilerine, oynadığı oyunlara muhtemel şiddet riskine dikkat ederek süreci takip etsinler' diye konuştu.

Programda; Turan'a, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu eşlik etti. (DHA)