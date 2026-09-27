Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA) - 'TÜRKİYE Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, '2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Erkan Yıldırım ve partililer katıldı. Burada konuşan Büyükgümüş, 'Yaz boyu yaptığımız çalışmaları, önümüzdeki döneme dair atacağımız adımları, 'Terörsüz Türkiye' ve ekonomi programımız başta olmak üzere temel alanlarda yürüteceğimiz çalışmalarımızı milletimizle istişare edeceğiz. Bizim için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüğümüz siyasetin en temel düsturu şudur: Millete hizmetin, siyasetin yegane pusulası milli iradedir. Onun için sadece seçimden seçime değil, sadece sandıklar kurulduğunda değil, her an milletimizle beraber olarak, gönül gönüle yaptığımız tüm çalışmalarda omuz omuza ilerlemeyi biz siyasetin şiarı olarak değerlendiriyoruz' dedi.

'600 BİNDEN FAZLA KONUTU MİLLETİMİZLE BULUŞTURDUK'

Büyükgümüş, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 11 ilin tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mahalle mahalle dolaştığını belirten Büyükgümüş, 'Üç yıl gibi kısa bir sürede, Allah'a şükürler olsun, okullarıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, konutlarıyla hepsini yaptık. 600 binden fazla konutu milletimizle buluşturduk' dedi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE MİLLETİMİZİN ARASINA HİÇBİR GÜÇ GİREMEYECEK'

Büyükgümüş, '2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz, siyaseti inançla, gayretle, adanmışlıkla, fedakarlıkla yürütülmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu emekleri verdiğimizde, gönül gönüle ulaştığımızda, kapı kapı milletimizle birlikte olduğumuzda ve doğrudan vatandaşımızdan aldığımız sözü, fikri, kanaati, hissiyatı siyasetin kendisine dönüştürmeye devam ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Partimizle, Cumhur İttifakı'yla milletimizin arasına hiçbir güç giremeyecek' ifadelerini kullandı.

'365 GÜN SAHADAYIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul'da 39 ilçede ve 961 mahallede vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi. Özdemir, 'Bugün aslında sadece İstanbul'da AK Parti teşkilatlarının çalışmasının bir özetini göreceğiz. Biz, 365 gün sahada olan, vatandaşıyla bir ve beraber olan bir teşkilatız. Bizzat vatandaşımızın kendisinin kurduğu partisini, bizzat tabelasını bizlerin astığı partinin mensuplarıyız. İnşallah bugün İstanbul'umuzda, vatandaşımızla güzel bir muhabbeti pekiştirmiş olacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne sahada vatandaşımızla bir ve beraber olduk. Çarşıda, pazarda, vatandaşımızın olduğu her yerde, hanımefendilerin olduğu yerlerde, gençlerin olduğu alanlarda, her daim toplumun nabzını alan, dinleyen ve toplumumuzun beklentilerine bizzat çözüm üretecek çalışmaları yerine getiren bir partiyiz. 123 milletvekilimizin bizzat İstanbul'umuzda bulunduğu toplamda 7 bin 18 saha görevlimizle birlikte çıkartma yaptığımız bir gündeyiz' dedi.

İstanbul'un kaderine terk edilmiş durumda olduğunu savunan Özdemir, 'İlçe belediyelerindeki olumsuzlukları, ortaya çıkan, maalesef rüşvet, yolsuzluk ve birçok fiilin neticesindeki hukuki süreçleri takip ediyoruz. CHP meclis üyelerinin dahi süreçten rahatsız olduğu bir dönemde belediyelerde yapılan seçimlerde de AK Parti lehine gelişen bir sürecin hep birlikte şahidiyiz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 1494 PROGRAM DÜZENLENECEK

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul genelinde 39 ilçede 1494 program yapılacağı belirtildi. Buluşmalarda bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve MKYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 binin üzerinde teşkilat mensubu sahada görev alacak. (DHA)