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Filipinler'in Mindanao bölgesindeki Güney Cotabato eyaletinde bugün öğle saatlerinde Banga Ulusal Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 17 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle bölgenin tamamında okulların tatil edildiği belirtildi. Filipinler Kızılhaçı, saldırının ardından olay yerine sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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FİLİPİNLER, (DHA) - FİLİPİNLER'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.

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